Ved 21-tiden er Dow Jones ned 0,32 prosent. Nasdaq er ned 1,04 prosent. S&P 500 er ned 0,69 prosent.
Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,12 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,6 prosent til 17,01.
Under en tale i Providence, Rhode Island, kommenterte FED-sjef Jerome Powell i hvilken grad sentralbanken vektlegger aksjemarkedets verdsettelser når de bestemmer rentebeslutninger
«Vi ser på de overordnede markedsforholdene, og vi spør oss selv hvorvidt vår politikk påvirker forholdene på ønsket måte. På mange måter er markedene rimelig høyt priset nå», uttalte Powell.
De seneste dagene har en rekke Fed-topper vært ute med kommentarer etter forrige ukes rentemøte. Splittelsen innad i Federal Reserve, som ble tydelig forrige onsdag, forsterkes av de sprikende vurderingene etterpå.
Ved rentemøtet onsdag stemte Stephen Miran for et dobbeltkutt, der alle de andre nøyde seg med 25 basispunkter. Miran, som også leder president Donald Trumps økonomiske råd og er oppnevnt til å sitte i Feds rentekomité frem til januar, anslår at styringsrenten bør ligge på 2–2,5 prosent, ned fra dagens intervall fra 4,00 til 4,25 prosent, og vil fort ned dit.
Ikke bare mener han den nøytrale renten er lavere enn andre anslår, men Miran peker også på provenyet fra økt toll og skattereformen, som øker den nasjonale sparingen, og trekker nøytral rente ytterligere ned. Miran medgir at dereguleringer og energipolitikken kan løfte produktivitetsveksten, og dermed også nøytral rente, men mener disse effektene er svakere.
Men Miran blir motsagt av andre Fed-representanter. Raphael Bostic mener Fed ikke bør kutte renten mer i år. Thomas Barkin støtter Bostic i at aktiviteten i USA trolig vil løfte seg når usikkerheten rundt amerikansk økonomisk politikk avtar. Alberto Musalem advarer mot å kutte mer nå, men åpner for kutt hvis arbeidsmarkedet svekker seg ytterligere. Også Beth Hammack tar utgangspunkt i at arbeidsmarkedet er i ganske god skikk, og vil holde igjen på ytterligere kutt.
Aksjer
Mandag klatret Nvidia nesten fire prosent etter meldingen om at selskapet har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med OpenAi. Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI.
«Dette er et trekk som både overrasker og imponerer. Nvidia går dermed langt utover rollen som leverandør av GPU-er, og posisjonerer seg som medeier og arkitekt i selve AI-økosystemet. Strategisk sett kan dette sikre selskapet en nærmest låst etterspørsel etter egen maskinvare – men det innebærer også risiko», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i en oppdatering.
Etter mandagens rally har teknologiselskapet en markedsverdi på mer enn 4.600 milliarder dollar. Aksjen faller tirsdag 2,5 prosent.
Oracle, som for to uker siden opplevde et monsterrally av de sjeldne, faller tilbake 4,3 prosent.
Ellers er Magnificent Seven-aksjene relativt flate på børsen, med unntak av Amazon som faller 2,5 prosent. Meta faller 0,2 prosent, Apple faller 0,4 prosent, Tesla er ned 0,2 prosent og Microsoft ned 0,9 prosent. Alphabet er som eneste i grønt opp 0,3 prosent.
Ellers er Boeing opp 2,3 prosent, etter kommentarer fra David Perdue, den amerikanske ambassadøren til Kina, om at de to landene er i innspurten av en enorm avtale der Kina potensielt kjøper opp mot 500 fly.
«Dette er veldig viktig for presidenten, veldig viktig for Boeing og veldig viktig for Kina», sier ambassadøren til Bloomberg.
Olje
Oljeprisene stiger tirsdag, i det som er første oppgang på fire handelsøkter. Brentolje med levering november er opp 1,65 prosent til 67,67 dollar fatet, mens et fat WTI-olje med levering november er opp 1,88 prosent til 63,85 dollar fatet.
Det er stans i avtalen mellom Irak og Kurdistan om oljeeksport som driver oppgangen, skriver CNBC. Avtalen, som angivelig ble inngått i helgen mellom kurdiske lokale myndigheter og Irakiske nasjonale myndigheter, ville se en restart av oljeeksport på 230.000 fat dagen fra Kurdistan i rør gjennom Tyrkia. Oljeeksporten har vært stanset siden 2023.
Oljeserviceselskapene Baker Hughes og Halliburton rykker til tirsdag. De to er opp henholdsvis 4,6 og 9,6 prosent. Også Transocean er opp 8 prosent
Oljegigantene ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum og ConocoPhilips er alle opp mellom 1,5 og 2,5 prosent.
Også i oljetank er oppgangen solid, etter sterk oppgang i fraktratene for de største oljefraktskipene. John Fredrikens Frontline er opp 4,9 prosent, DHT er opp 3,6 prosent og Okeanis Eco Tankers er opp 3,3 prosent. Hansson-familiens Nordic American Tankers er opp 4,2 prosent, mens CMB Tech, som eier både tank- og tørrbulkskip, er opp 8 prosent.