Martin Mølsæter er død, 54 år gammel, etter en lengre tids kamp mot kreft.

I en melding opplyser First Fondene at forvalteren har gått bort.

«Hans ukuelige optimisme og innsats for å overvinne kreften kjenner vi igjen fra hans arbeid i de fond han forvaltet», skriver First i en uttalelse.

«Det har vært imponerende for oss å oppleve at Martin til tross for sykdommen i hele denne perioden har arbeidet med full styrke også helt frem til det siste. Hans gode resultater er et vitnesbyrd over hans innsats». skriver de videre.

«Han vil bli dypt savnet av oss. Våre tanker går i dag til Martins familie og nærmeste».

Lidenskap for aksjer

Ole André Hagen overtar som hovedforvalter for First Global Focus etter Mølsæters bortgang. De to har samarbeidet tett siden 1997, da de begge startet som analytikere i ABG.

«Tapet av Martin, en positiv og høyt verdsatt kollega, preger oss dypt. Samtidig er vi dedikert til å hedre hans arv ved å sikre at First Global Focus forvaltes med samme lidenskap og disiplin som han bidro med», skriver First.

WORLD MARATHON CHALLENGE: – Jeg hadde aldri løpt noe særlig før. Det var spennende å begynne med noe helt nytt, der alle startet med samme utgangspunkt og et par joggesko på beina, uttalte Martin Mølsæter i et intervju med Finansavisen i september i fjor. Foto: Privat

Mølsæters interesse for aksjer startet tidlig. Allerede som tolvåring kjøpte han sine første aksjer, og hjemme på gutterommet brukte han fritiden til å lage tekniske analyser, diagrammer og grafer. Som 16-åring fikk han jobb i Delphi Economics, der han etter skoletid tok trikken inn til byen for å taste inn kurser og priser på ulike selskaper.

Etter befalskole og studier ved Norges Handelshøyskole fortsatte engasjementet for finans å vokse, og han la grunnlaget for den karrieren som senere skulle gjøre ham til en av landets mest profilerte forvaltere.