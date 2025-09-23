FED-sjefen snakket Wall Street ned: Nasdaq falt nær 1 prosent

Tirsdag endte Dow Jones ned 0,19 prosent til 46.292,78. Nasdaq gikk ned 0,95 prosent til 22.573,47. S&P 500 stengte ned 0,55 prosent til 6.656,92.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,12 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 5,6 prosent til 17,01.

Under en tale i Providence, Rhode Island, kommenterte FED-sjef Jerome Powell i hvilken grad sentralbanken vektlegger aksjemarkedets verdsettelser når de bestemmer rentebeslutninger

«Vi ser på de overordnede markedsforholdene, og vi spør oss selv hvorvidt vår politikk påvirker forholdene på ønsket måte. På mange måter er markedene rimelig høyt priset nå», uttalte Powell.

De seneste dagene har en rekke Fed-topper vært ute med kommentarer etter forrige ukes rentemøte. Splittelsen innad i Federal Reserve, som ble tydelig forrige onsdag, forsterkes av de sprikende vurderingene etterpå.

Ved rentemøtet onsdag stemte Stephen Miran for et dobbeltkutt, der alle de andre nøyde seg med 25 basispunkter. Miran, som også leder president Donald Trumps økonomiske råd og er oppnevnt til å sitte i Feds rentekomité frem til januar, anslår at styringsrenten bør ligge på 2–2,5 prosent, ned fra dagens intervall fra 4,00 til 4,25 prosent, og vil fort ned dit.

Ikke bare mener han den nøytrale renten er lavere enn andre anslår, men Miran peker også på provenyet fra økt toll og skattereformen, som øker den nasjonale sparingen, og trekker nøytral rente ytterligere ned. Miran medgir at dereguleringer og energipolitikken kan løfte produktivitetsveksten, og dermed også nøytral rente, men mener disse effektene er svakere.

Men Miran blir motsagt av andre Fed-representanter. Raphael Bostic mener Fed ikke bør kutte renten mer i år. Thomas Barkin støtter Bostic i at aktiviteten i USA trolig vil løfte seg når usikkerheten rundt amerikansk økonomisk politikk avtar. Alberto Musalem advarer mot å kutte mer nå, men åpner for kutt hvis arbeidsmarkedet svekker seg ytterligere. Også Beth Hammack tar utgangspunkt i at arbeidsmarkedet er i ganske god skikk, og vil holde igjen på ytterligere kutt.

Aksjer

Mandag klatret Nvidia nesten fire prosent etter meldingen om at selskapet har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med OpenAI. Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI.