Børsfall i Tokyo og Seoul

Med unntak av i Kina, er det bredt fall på børsene i Asia.

Nedturen kommer i kjølvannet av at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell tirsdag kveld hintet til at aksjer er for stivt priset.

«Vi ser på de overordnede markedsforholdene, og vi spør oss selv hvorvidt vår politikk påvirker forholdene på ønsket måte. På mange måter er markedene rimelig høyt priset nå», uttalte Powell.

I Japan har børsene åpnet igjen etter å ha vært stengt mandag. Nikkei er ned 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,63 prosent, CSI 300 styrkes 0,71 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,91 prosent. Supertyfonen Ragasa bringer orkanstyrkevind til høylandet og sørlige områder i Hongkong, og situasjonen skal fortsatt være alvorlig.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,85 prosent. Sørkoreanske forsvarsaksjer trosser imidlertid nedgangen. Hanwha Aerospace er opp 4,98 prosent, Korea Aerospace klatrer 2,47 prosent og Hyundai Rotem styrkes 2,24 prosent.

Oppgangen kommer etter at president Donald Trump uttrykte støtte til Ukraina i krigen med Russland, og sa at USA vil fortsette å levere våpen til NATO slik at militæralliansen «kan gjøre hva de vil med dem».

Nifty 50 i India svekkes 0,40 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 1,09 prosent, og Singapore går tilbake 0,23 prosent.