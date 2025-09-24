Dette skjer i dag

Finanskalender:

Makro:

Japan: PMI september flash, kl. 02.30

Australia: KPI-indikator august, kl. 03.30

Danmark: Bedriftstillit september, kl. 08.00

Sverige: Bedriftstillit september, kl. 09.00

Sverige: Forbrukertillit september, kl. 09.00

Sverige: Inflasjonsforventninger september, kl. 09.00

Sverige: Økonomiske tendenser september, kl. 09.00

Tyrkia: Bedriftstillit september, kl. 09.00

Tyskland: Ifo-indeks september, kl. 10.00

Island: Arbeidsledighet august, kl. 11.00

USA: Nyboligsalg august, kl. 16.00

Annet:

Fjord Defence Group: Ekskl. 12:1-aksjespleis

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen onsdag:

Rasmussengruppens verdier i seismikkselskapet Shearwater er i fritt fall.

I fjor ble aksjene i Shearwater bokført til 18 milliarder kroner, eller hele 67 prosent av totalbalansen. Hvis man antar at verdiene har falt like mye som seismikkselskapet TGS har falt på børs, er det snakk om et verdifall på 6 milliarder siden nyttår.

Det kan imidlertid argumenteres for at Shearwater ville falt mer enn TGS på børs, på grunn av en høyere gjeldsgrad.

Anders Rosenlund, analytiker i SEB, spår en kursoppgang på hele 90 prosent for kriseaksjen Hexagon Composites.

Rosenlund mener selskapet nå har ryddet de mest åpenbare hindrene av veien. Selv om han barberer både inntjeningsestimater og kursmål, tilsier kursmålet på 24 kroner en oppside på 90 prosent.

Thomas Jessen og Fredrik Platou har hver for seg bidratt til å skape store verdier for Gustav Witzøe og Arne Blystad. Nå går de sammen og etablerer et nytt investeringsselskap.

Navnet på det nye selskapet er Creos. Det starter med 1,5 milliarder kroner i egenkapital og en portefølje på i overkant av 2 milliarder kroner.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om statsminister Jonas Gahr Støre. Til DN har han forklart hvordan han vil gjenreise tilliten fra norsk næringsliv etter alle skatteøkningene i forrige periode. Han sier han er åpen for å se på alle skatter. Det har vi ingen tro på.

Man må finne frem til en modell for beskatning som gjør eierne villige til ta sjanser og investere mer. De store grepene må tas i næringslivet, og da må det tenkes stort. Ellers vil de flinkeste flytte ut, og det ønsker vi vel ikke, skriver Hegnar.