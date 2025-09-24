Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oljeaksjene ledet an både i Europa og USA i går, drevet av stigende oljepriser.

«Tradisjonelt har oljemarkedet vært styrt av to faktorer: global BNP og OPECs evne til å regulere produksjon. Nå står vi foran en ny, strukturell driver: den eksplosive veksten i kunstig intelligens og datasentre», skriver analytikeren.

«AI krever enorm regnekraft. De gigantiske datasentrene som bygges for å levere denne kapasiteten, vil bli betydelige energiforbrukere. Det innebærer at energitilgang – ikke kapital eller teknologi – kan bli den største knappheten i den neste globale investeringssyklusen. I dette bildet kan oljesektoren få en helt ny strategisk rolle, ettersom få andre energikilder kan levere volum i samme skala på kort sikt», påpeker Berntsen.

For investorer mener han dette betyr at oljesektoren fortsatt er syklisk, men at neste syklus kan bli både kortere, mer intens og potensielt langt mer lukrativ enn tidligere.

«Underinvesteringene vi ser i dag kan raskt slå ut i knapphet dersom AI-revolusjonen skyter fart i det tempoet mange forventer», skriver analytikeren.

Asia

Med unntak av i Kina, er det bredt fall på børsene i Asia. Nedturen kommer i kjølvannet av at den amerikanske sentralbanksjefen Jerome Powell tirsdag kveld hintet til at aksjer er for stivt priset.

I Japan har børsene åpnet igjen etter å ha vært stengt mandag. Nikkei er ned 0,11 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er uendret.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,63 prosent, CSI 300 styrkes 0,71 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,91 prosent. Supertyfonen Ragasa bringer orkanstyrkevind til høylandet og sørlige områder i Hongkong, og situasjonen skal fortsatt være alvorlig.

I Sør-Korea er Kospi ned 0,85 prosent. Sørkoreanske forsvarsaksjer trosser imidlertid nedgangen. Hanwha Aerospace er opp 4,98 prosent, Korea Aerospace klatrer 2,47 prosent og Hyundai Rotem styrkes 2,24 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,10 prosent til 67,68 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,09 prosent på 63,47 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

De amerikanske indeksene startet tirsdagen flatt, men endte ned etter kommentarer fra Jerome Powell. Fed-sjefen hintet til at aksjer er for stivt priset.

Dow Jones falt 0,19 prosent til 46.292,78. Nasdaq gikk ned 0,95 prosent til 22.573,47. S&P 500 stengte ned 0,55 prosent til 6.656,92.

Mandag klatret Nvidia nesten fire prosent etter meldingen om at selskapet har inngått en intensjonsavtale om et strategisk samarbeid med OpenAI. Som en del av avtalen vil Nvidia investere 100 milliarder dollar i OpenAI. Aksjen falt tirsdag tilbake 2,8 prosent.

Samtlige av Magnificent Seven-aksjene endte handelsdagen i rødt. Meta falt 1,3 prosent, Apple falt 0,6 prosent, Tesla stengte ned 1,9 prosent og Microsoft endte ned 1 prosent. Alphabet endte ned 0,3 prosent, mens Amazon falt 3 prosent