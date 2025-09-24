Mandag passerte P/E på S&P 500-indeksen 30 og endte på 30,09. Det er et historisk høyt nivå for den brede indeksen.

P/E har ligget nær dette nivået i flere uker, mens analytikere ifølge Fortune ofte bruker mer moderate P/E-tall i sine vurderinger.

P/E har bare én riktig E

Flere analytikere bruker ofte mer «markedsvennlige» beregninger med P/E lavt på 20-tall. Disse er gjerne basert på enten fremtidige resultater, resultat før skatt, driftsresultat eller kanskje bare EBITDA, mens det riktige er å benytte resultat pr. aksje.

Ifølge Fortune var resultat pr. aksje de siste 12 månedene for selskapene i S&P 500-indeksen pr. andre kvartal 2025 på 222,55 dollar per aksje.

S&P 500 har bare hatt høyere multipler i én sammenhengende periode tidligere. Det var i en periode fra 1998 til 2002 – før dotcom-krakket. Etter den nedturen tok det for øvrig syv år før S&P 500 var tilbake på de samme nivåene som før nedturen startet.

Til sammenligning lå sammenlignbar P/E rett før krakket i 1929 på 20. Før krakket i 1987 var P/E på 21.

Dagens P/E på 30 gir det brede aksjemarkedet i USA en avkastning på 3,3 prosent. Når man legger til forventet inflasjon på 2,39 prosent, ender forventet årlig avkastning på rundt 5,7 prosent, ifølge Fortune.

Aksjer vs. obligasjoner

Aksjer gir nå bare en premie på 1,55 prosentpoeng over tiårige amerikanske statsobligasjoner. Dette er langt mindre enn i 2019, da statsobligasjoner ga 1,8 prosent og S&P 500 ble handlet til P/E på 24 – med en premie på 2,5 prosentpoeng.

Fortune advarer om at dersom P/E faller fra 30 til 25 de neste fem årene, kan den årlige avkastningen bli så lav som 2 prosent.

S&P 500 falt 0,55 prosent til 6.656,93 tirsdag. Med det dykket også P/E under 30 igjen, til 29,91.