Det er omtrent flatt på Oslo Børs onsdag formiddag.

Kl. 11.10 står hovedindeksen i 1.656,54, opp 0,04 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 2,1 milliarder kroner.

Bevegelser

Idan Ofers EPS Ventures er i diskusjoner med Cool Company om et bud på selskapet. Nyheten sender Cool Company-aksjen opp 18,21 prosent til 92,20 kroner.

EPS ønsker å kjøpe alle aksjene i Cool Company til en kurs på 9,65 dollar pr. aksje, tilsvarende om lag 95,50 kroner. Budprisen tilsvarer en premie på 26 prosent i forhold til sluttkursen 22. september og en premie på 38 prosent i forhold til en volumvektet gjennomsnittskurs de siste 90 dager.

Panteselskapet Envipco meldte sent tirsdag kveld at de har hentet 630 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 75 kroner pr. aksje. Midlene skal benyttes for å posisjonere selskapet for kommende markedsekspansjoner i land som Polen, Portugal, Spania og Storbritannia

Nyheten sender Envipco ned 3,75 prosent til 77,00 kroner.

Savery-familiens CMB.TECH , der Golden Ocean er fusjonert inn, stiger 4,18 prosent til 99,80 kroner etter at en shippingprofil anbefalte aksjen på X/Twitter. Det får Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til å advare småinvestorer mot å la seg rive med.

Smartoptics åpnet markant ned, men faller nå bare marginale 0,40 prosent til 24,70 kroner. Tirsdag kveld ble det kjent at storeier K-Spar Industrier har solgt 6,6 millioner Smartoptics-aksjer til kurs på 22 kroner. Etter transaksjonen eier K-Spar Industries 6,5 millioner aksjer, tilsvarende om lag 6,63 prosent av selskapet, og har inngått en lockup-avtale på 180 dager for den gjenværende eierandelen.

Zaptec klatrer 3,78 prosent til 31,55 kroner, og er opp hele 189 prosent hittil i år. Pareto-analytiker Marcus Gavelli spår nå retur til boom-prising.

– Absolutt en mulighet for at aksjen kan nå tidligere topper, sier analytikeren.

Reach Subsea har utøvd den første i en rekke opsjoner med Kongsberg Maritime for levering av de to neste ubemannede overflatefartøyene (USV), Reach Remote 3 og Reach Remote 4. Aksjen stiger 8,63 prosent til 6,80 kroner.

Lifecare stiger 2,94 prosent til 10,50 kroner, etter en melding om at de har sendt inn patentsøknader i Europa og USA. Søknadene er knyttet til bruk av surface acoustic wave (SAW)-sensorer for osmotisk glukosemåling.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,04 prosent til 67,66 dollar fatet, mens den ble omsatt for 67,60 ved børsslutt tirsdag. WTI-oljen faller 0,08 prosent på 63,36 dollar fatet.

Equinor stiger 0,56 prosent til 250,20 kroner, mens Aker BP er opp 0,63 prosent til 255,40 kroner.

Vår Energi stiger 3,62 prosent til 34,67 prosent. Citi har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og kursmål på 46 kroner.

Etter seks dager med børsoppgang, faller DNO 1,74 prosent til 15,78 kroner. Selskapet meldte i morges at Birgitte Wendelbo Johansen blir ny finansdirektør i selskapet. Hun erstatter Haakon Sandborg, som gir seg etter 24 år i stillingen.