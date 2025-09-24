Overraskende nedgang i Tyskland

Etter fire måneder med oppgang i tysk næringslivs forventningsindeks, ifo Business Climate Index, falt den overraskende fra 89,0 i august til 87,7 i september. Ifølge TDN Direkt var det i forkant ventet en oppgang til 89,3

Underindeksen for forventninger til fremtiden falt fra 91,6 til var 89,7 mot en ventet oppgang til 92. Underindeksen for den nåværende situasjonen falt fra 86,4 til 85,7. Her var det ventet en liten oppgang til 86,5.

Dårligere klima

Instituttets leder, Clemens Fuest, viser blant annet til at bedriftene totalt sett vurderte sin nåværende situasjon som litt verre, og at forventningene til de kommende månedene var litt mer lavere enn måneden før. For nye ordre var det også nedgang og eventuelle glimt av håp fra forrige måned falmet.

Innen tjenestesektoren forverret klimaet seg merkbart. Forventningene ble markant mer pessimistiske, og indikatoren falt til sitt laveste nivå siden februar. Bedriftene nedjusterte også sine vurderinger av den nåværende situasjonen.

LEDENDE INDIKATOR: Etter fire måneder med oppgang falt ifo Business Climate-indeksen tilbake i september. Graf: ifo Institute

Rapporten står i kontrast til en annen undersøkelse fra S&P Global denne uken, som viser at aktiviteten i privat sektor i Tyskland har økt til den høyeste på 16 måneder. Den anslås også at BNP-veksten vil ta seg opp til 0,5 prosent for 2025 og videre opp til 1,0 prosent i 2026, støttet av lavere sparing og økte investeringer.

OECD har denne uken justert ned sin prognose for Tyskland med 0,1 prosentpoeng, og venter nå en BNP-vekst på 0,3 prosent i år og 1,1 prosent i 2026.

Tollene tynger

For eurosonen ventes en BNP-vekst på 1,2 prosent i år. Det er 0,2 prosentpoeng fra forrige prognose. For 2026 ventes en vekst på 1,0 prosent, som er ned 0,2 prosentpoeng. De ledende forskningsinstituttene i Tyskland skal presentere sin felles prognose på torsdag.

Med en sterk avhengighet av eksport er tysk industri spesielt utsatt for USAs president Donald Trumps proteksjonistiske politikk. De fleste varer fra EU må nå betale en toll på 15 prosent på den andre siden av Atlanteren, noe som vil påvirke eksporten negativt.