Amerikansk storbank sender oljeaksje til værs på Oslo Børs

Onsdag peker pilen opp på Oslo Børs. Ved lunsjtider står hovedindeksen i 1.658,94 poeng, opp 0,2 prosent. Et fat nordsjøolje omsettes for 67,89 dollar, opp 0,4 prosent. Equinor stiger 0,7 prosent til 250,60 kroner, Aker BP er opp 1,2 prosent til 256,80 kroner, mens Vår Energi stiger 4,2 prosent til 34,87 kroner. Citi har tatt opp dekning av Vår Energi med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 46 kroner. Storbanken omtaler det som sitt toppvalg blant europeiske leting- og produksjonsselskaper.

EPS Ventures ønsker å kjøpe alle aksjene i Cool Company til en kurs på 9,65 dollar pr. aksje, tilsvarende 95,50 kroner pr. aksje. Budprisen tilsvarer en premie på 26 prosent i forhold til sluttkursen 22. september og en premie på 38 prosent i forhold til en volumvektet gjennomsnittskurs de siste 90 dagene. Nyheten sender Cool Company-aksjen opp 18,2 prosent til 92,20 kroner.

Panteselskapet Envipco meldte tirsdag kveld at det har hentet 630 millioner kroner i en rettet emisjon til en kurs på 75 kroner pr. aksje. Pengene skal benyttes til å posisjonere selskapet for kommende markedsekspansjoner i land som Polen, Portugal, Spania og Storbritannia. Aksjen faller 3,3 prosent til 77,40 kroner.

CMB.TECH , der Golden Ocean er fusjonert inn, stiger 4,1 prosent til 99,70 kroner etter at shippingprofil J. Mintzmeyer anbefalte aksjen på X/Twitter. Det får Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til å advare småinvestorer mot å la seg rive med.

Tirsdag kveld ble det kjent at storeier K-Spar Industrier har solgt 6,6 millioner Smartoptics-aksjer til en kurs på 22 kroner stykket, tilsvarende 145 millioner kroner. Etter transaksjonen eier K-Spar Industries 6,5 millioner aksjer, tilsvarende om lag 6,63 prosent av selskapet, og selskapet har inngått en lockup-avtale på 180 dager for den gjenværende eierandelen. Aksjen faller 3,6 prosent til 23,90 kroner

Reach Subsea har utøvd den første i en rekke opsjoner med Kongsberg Maritime for levering av de to neste ubemannede overflatefartøyene (USV), Reach Remote 3 og Reach Remote 4. Aksjen stiger 12,3 prosent til 7,02 kroner.

Lifecare klatrer 2,6 prosent til 10,45 kroner, etter en melding om at selskapet har sendt inn patentsøknader i Europa og USA. Søknadene er knyttet til bruk av surface acoustic wave (SAW)-sensorer for osmotisk glukosemåling.