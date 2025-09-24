– Kan kun stoppes av en asteroide som treffer jorden

Det er 107 handelsdager siden S&P 500-indeksen falt minst 2 prosent – den lengste rekken siden juli 2024. Sist gang man så et 2 prosents fall var altså 21. april.

«Dette markedsmomentet, til tross for negativ sesongvariasjon, har gjort mange kunder optimistiske, og flere samtaler i går dreide seg om hva som potensielt kan stoppe oppgangen. Min favorittrespons var: "en asteroide som treffer jorden",» skriver JPMorgans tradingdesk i en kommentar.

S&P 500 er opp nesten 34 prosent siden bunnen i april, og 13 prosent hittil i år.

Bull case

Derivatguru Charlie McElligott i Nomura Securities skriver at bull case-scenarioet for aksjemarkedet er sydd sammen av forventninger om at den amerikanske sentralbanken blir mer duete – går fra inflasjonsbekjempelse til fokus på vekst og arbeidsmarkedet.

Han peker på en rekordsterk amerikansk forbruker som skaper rom for videre oppgang i aksjer, til tross for svakere makrotall. Teknologigigantene leverer dessuten solide resultater og enorme kontantstrømmer, som driver både investeringslyst og tilbakekjøp – og dermed etterspørselen etter aksjer.

Advarer mot vendor financing

Robert Næss og Paul Harper advarer mot kreativ regnskapsføring og trekker paralleller til dotcom-boblen, kan man lese i morgendagens Finansavisen.

Nvidia investerer i selskaper som så bruker pengene til å kjøpe Nvidias egne brikker. Det gjør at Nvidia både kan rapportere høyere salg og samtidig sikre seg eierandeler i de mest lovende AI-selskapene.

McElligott advarer også mot dette.

«Hold deg fast … etter meldingen fra OpenAI/Nvidia, som igjen tydeliggjorde den stadig mer skjøre naturen i den sirkulære investeringsgalskapen – hvor selskapene i praksis resirkulerer og skyver hverandres milliarder frem og tilbake i en dynamikk som minner om senfase vendor financing under dotcom-boblen – skulle man i det minste tro at det ville oppstå en viss uro rundt den pågående aksjeoppgangen til nye toppnoteringer,» skriver han.

Oppfordrer til å holde på sikringene

Nomura-strategen mener imidlertid at det er to vesentlige forskjeller fra dotcom-variantens vendor financing: I dag skjer det i hovedsak med kontanter – ikke gjeld, i hvert fall foreløpig.

Under dotcom-boblen skjedde det uten fungerende forretningsmodeller. Dagens datasentre genererer derimot reelle inntekter fra ekte brukere.

«SELV OM DET SVIR, KAN DU IKKE FJERNE HEDGENE NÅ – UANSETT HVOR MYE DE TYNGER AVKASTNINGEN. Det er rett og slett for stor risiko for nedsidekonveksitet nå, gitt den høye eksponeringen, ekstrem nettoposisjonering og både syntetisk og reell negativ gamma som kan forsterke farten i et eventuelt fall – samtidig som vega gir incentiv til å kjøpe seg inn i et potensielt volatilitetsskvis,» skriver derivatguruen.