Konkursen i Tricolor, som hadde spesialisert seg på billån til lavinntektsgrupper, har skapt uro og bekymringer om at utviklingen i subprime-markedet for billån, der risikoen for mislighold er høy, kan smitte til resten av økonomien.

Det har utløst alarm og kan varsle en bredere økonomisk nedtur, skriver Financial Times.

Kollapsen i Tricolor, med en utlånsportefølje på rundt 80 milliarder dollar, er ifølge økonomiprofessor Brett House ved Columbia Business School et potensielt varsel om hvor økonomien i USA er på vei.

Les også Mer enn halvparten: USA på vei rett ned En knapp fjerdedel synes dagens økonomiske tilstand er god. 54 prosent mener USAs økonomi blir verre.

Han peker på at mange gjør alt de kan for å betale billånene sine, selv i tider med økonomiske utfordringer, da de er avhengige av bilen i jobben. Nå ender de i økende grad likevel opp med å misligholde lånene.

Svekket kjøpekraft

Tricolor etterlot seg rundt 100.000 kunder og mer enn 25.000 kreditorer. Konkursen har fått flere til å peke på en mulig nedtur i økonomien, som altså kan ha begynt å slå rot i lavinntektsgrupper, blant annet som følge av høye renter.

Tricolor hadde en sterk posisjon blant spansktalende kunder. Men kjøpekraften i denne gruppen er også blitt svekket og mer usikker, etter at Trump-administrasjonen har strammet til i innvandringspolitikken og begynt å sende innvandrere ut igjen.

Les også Frykter finanskrise I bytte mot lavere tollsatser lovet Sør-Korea store investeringer i USA. Det kan sende økonomien i landet utenfor stupet, ifølge presidenten.

Flere selskaper som henvender seg til samme kundegruppe som Tricolor, blant dem Associated British Foods, Molson Coors og Constellation Brands, har også meldt om nedgang i inntektene.

En undersøkelse fra Numerator viste også nylig at forbruket blant innvandrere og spansktalende husholdninger hadde falt med 4,8 prosent i år. Det kom etter en økning på 4,3 prosent i fjor.

Alarmen går?

Nedgangen i forbruket i lavinntektsgrupper kan være signaler om at det kan bli verre for flere. Banksjefer har også endret tonen i det siste. JPMorgan-sjef Jamie Dimon uttalte nylig til CNBC at økonomien utvikler seg svakere, mens Citigroups finansdirektør Mark Mason ifølge Financial Times varslet avtagende vekst ut året og inn i 2026.

Les også Overraskende nedgang i Tyskland Ifo-indeksen falt overraskende i september og for første gang siden april.

Subprime-billån har lenge vært ansett som en ledende indikator for den økonomiske utviklingen. Ifølge Fitch Ratings var 6,6 prosent minst 60 dager for sene med å betale pr. januar 2025. Det var da den høyest målingene siden startet i 1994.

Andelen misligholde lån steg til 9,3 prosent i august. Bare tre ganger siden finanskrisen i 2008 har andelen vært over 10 prosent, ifølge Financial Times.