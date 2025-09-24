Konkursen i Tricolor, som hadde spesialisert seg på billån til lavinntektsgrupper, har skapt uro og bekymringer om at utviklingen i subprime-markedet for billån, der risikoen for mislighold er høy, kan smitte til resten av økonomien.
Det har utløst alarm og kan varsle en bredere økonomisk nedtur, skriver Financial Times.
Kollapsen i Tricolor, med en utlånsportefølje på rundt 80 milliarder dollar, er ifølge økonomiprofessor Brett House ved Columbia Business School et potensielt varsel om hvor økonomien i USA er på vei.
Han peker på at mange gjør alt de kan for å betale billånene sine, selv i tider med økonomiske utfordringer, da de er avhengige av bilen i jobben. Nå ender de i økende grad likevel opp med å misligholde lånene.
Svekket kjøpekraft
Tricolor etterlot seg rundt 100.000 kunder og mer enn 25.000 kreditorer. Konkursen har fått flere til å peke på en mulig nedtur i økonomien, som altså kan ha begynt å slå rot i lavinntektsgrupper, blant annet som følge av høye renter.
Tricolor hadde en sterk posisjon blant spansktalende kunder. Men kjøpekraften i denne gruppen er også blitt svekket og mer usikker, etter at Trump-administrasjonen har strammet til i innvandringspolitikken og begynt å sende innvandrere ut igjen.
Flere selskaper som henvender seg til samme kundegruppe som Tricolor, blant dem Associated British Foods, Molson Coors og Constellation Brands, har også meldt om nedgang i inntektene.
En undersøkelse fra Numerator viste også nylig at forbruket blant innvandrere og spansktalende husholdninger hadde falt med 4,8 prosent i år. Det kom etter en økning på 4,3 prosent i fjor.
Alarmen går?
Nedgangen i forbruket i lavinntektsgrupper kan være signaler om at det kan bli verre for flere. Banksjefer har også endret tonen i det siste. JPMorgan-sjef Jamie Dimon uttalte nylig til CNBC at økonomien utvikler seg svakere, mens Citigroups finansdirektør Mark Mason ifølge Financial Times varslet avtagende vekst ut året og inn i 2026.
Subprime-billån har lenge vært ansett som en ledende indikator for den økonomiske utviklingen. Ifølge Fitch Ratings var 6,6 prosent minst 60 dager for sene med å betale pr. januar 2025. Det var da den høyest målingene siden startet i 1994.
Andelen misligholde lån steg til 9,3 prosent i august. Bare tre ganger siden finanskrisen i 2008 har andelen vært over 10 prosent, ifølge Financial Times.