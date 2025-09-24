Disse aksjene slår markedet i fjerde kvartal

Onsdag ettermiddag var S&P 500 tilnærmet uendret, mens Stoxx 600 hadde tapt 0,1 prosent. Begge indeksene ligger mindre enn 2 prosent under sine rekordnoteringer fra henholdsvis 22. september og 3. mars.

Vi går samtidig inn i det som vanligvis er årets sterkeste børskvartal. Siden 1950 har S&P 500 levert en snittavkastning på 4,1 prosent i perioden, mot 1,5–2,5 prosent i de øvrige kvartalene. Kvartalets avkastningen har dessuten vært positiv i rundt tre firedeler av årene. Det samme mønsteret gjelder i Europa.

Kursoppgangen er imidlertid ikke jevnt fordelt. Høy-beta-aksjer, gjerne i IT-sektoren, gjør det typisk ekstra bra på tampen av året, idet investorene posisjonerer seg for et nytt år. I tillegg liker mange forvaltere å eie de sprekeste og mest spennende aksjene, når porteføljeoversikten ved årsslutt skal publiseres. I 2000–2024 var snittavkastningen for den teknologitunge Nasdaq-indeksen solide 5,1 prosent i fjerde kvartal.

Paradoksalt er selskaper som drar nytte av økt julehandel i mindre grad blant børsvinnerne. Det dreier seg gjerne om nettforhandlere, butikkjeder samt produsenter av varer som ofte er å finne under juletreet. I tillegg opplever restaurantbransjen generelt ekstra høy trafikk og omsetning på denne årstiden. Til tross for dette velkjente mønsteret, har sektoren for vane å slå analytikernes estimater. I fjor, for eksempel, la hele 72 prosent av børsnoterte amerikanske handels- og restaurantselskaper frem uventet gode topp- og bunnlinjetall for fjerde kvartal. I 2007–2024 ga SPDR S&P Retail-fondet likevel 0,4 prosentpoeng lavere snittavkastning enn S&P 500 i fjerde kvartal.

Næringslivet betaler sin del av gildet gjennom bonusutbetalinger, julebord og lignende. I tillegg topper bedriftenes investeringer ofte i fjerde kvartal, blant annet fordi budsjetter brukes opp før et nytt regnskapsår, mange prosjekter sluttføres mot årsskiftet, og ulike skatte- og regnskapsincentiver virker inn. Siden 2000 har SPDR-fondet for industriaksjer i snitt gitt en totalavkastning på hele 8,7 prosent i fjerde kvartal.