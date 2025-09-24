Nytt AI-rally på Wall Street

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,4 prosent, mens Dow Jones og S&P 500 er opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,14 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,8 prosent til 16,34.

Alibaba-rally

Kinesiske Alibaba, som også er notert på New York-børsen, stiger hele 8,0 prosent etter at ledelsen, ifølge CNBC, meldte at selskapet vil satse mer på utvikling av kunstig intelligens. Alibaba skal også ha presentert nye AI-produkter og oppdateringer.

Fed

«Powell ga ingen nye signaler om renteutsiktene i sin tale tirsdag, og aksjer falt tilbake fra rekordnivåer. Han pekte på risikoer for arbeidsmarkedet og inflasjonen, og understreket at veien videre blir krevende for sentralbanken. Powell unngikk å antyde om Fed kan levere et nytt kutt på møtet i oktober», skriver Handelsbanken i en rapport.

Økonomene i Handelsbanken mener det nøkterne budskapet kan tolkes som et forsøk på å balansere politisk press for mer aggressive kutt mot risikoen for økt inflasjon senere i år.