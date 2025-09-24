Saudi-børsen til himmels: Beste dag siden 2020

Aksjemarkedet i Saudi-Arabia var i fyr og flamme onsdag etter rapporter om at myndighetene kan komme til å lette på reglene for utenlandsk eierskap i børsnoterte selskaper.

Bloomberg antydet i en artikkel at det saudiarabiske finanstilsynet (CMA) er i ferd med å lempe på reglene for utenlandsk eierskap. I dag tilsier reglene at utlendinger maksimalt kan eie 49 prosent av et børsnotert selskap på Saudi-børsen.

Dersom utlendingene hypotetisk sett kan eie 100 prosent av et børsnotert selskap, ser analytikere store kapitalstrømmer. UBS anslår kapitalstrømmer på mellom 9,5 og 10 milliarder dollar fra MSCI- og FTSE-indekser, ifølge Reuters. Goldman Sachs ser minst 7–8 milliarder.

Fem prosent opp

Tadawul All Share-indeksen endte opp 5 prosent til sitt høyeste nivå siden mai, etter Bloomberg-artikkelen. Det er ifølge Reuters det største intradagoppsvinget siden 2020.

Hittil i år er Saudi-børsen ned 9,6 prosent, mye grunnet oljeprisen. Til sammenligning har børsene i Dubai og Kuwait steget henholdsvis 13,8 og 20 prosent.

– Dette steget vil styrke likviditet og bredden i det saudiarabiske markedet, samt redusere spreader og øke institusjonell deltakelse, sier Tariq Qaqish i FH Capital til Reuters.

Dubai- og Abu Dhabi-børsene falt over 1 prosent onsdag som en reaksjon på Saudi-Arabias mulige regelendringer, ifølge nyhetsbyåret.