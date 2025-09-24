USA kutter toll på europeiske biler

USA har redusert tollen på bilimport fra EU til 15 prosent med tilbakevirkende kraft fra 1. august, skriver Bloomberg.

Det amerikanske handelsdepartementet og kontoret til US Trade Representative offentliggjorde onsdag et dokument som beskriver endringene, og som senker tollsatser på en rekke varer, inkludert biler.

Aksjer i tyske bilprodusenter som Volkswagen, Porsche og Mercedes-Benz steg etter nyheten. Porsche, som rammes spesielt hardt av USAs bil-toll ettersom de kun selger importerte biler i markedet, steg så mye som 3,8 prosent i Frankfurt.

– Tidligere ble slike biler ilagt 25 prosent toll i tillegg til eksisterende avgifter, skriver Bloomberg.

Endringene omfatter også unntak for sektorer som luftfart, legemidler og enkelte metaller, gjeldende fra 1. september. Lettelser for bilimport trådte imidlertid i kraft tidligere, etter at EU 28. august vedtok lovgivning for å redusere toll på amerikanske varer.

Kunngjøringen kommer etter at president Donald Trump tidligere i september signerte en presidentordre som forenkler prosessen med å justere tollsatser på import fra land USA har avtaler med.