Bredt fall på Wall Street: AI-aksjer senker børsene

Klokken 20 står Dow Jones ned 0,40 prosent til rundt 46.111 poeng, mens S&P 500 faller 0,45 prosent til 6.626 poeng. Nasdaq faller 0,52 prosent til 22.457 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, er opp 1,21 prosent til 16,84. Renten på tiårige amerikanske statsrenter stiger til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen stiger til 4,74 prosent.

Bitcoin stiger 0,84 prosent og handles nå rundt 113.705 dollar. Ethereum faller 0,26 prosent til 4.174 dollar.

Varsler dyrt aksjemarked

Wall Streets solide oppgang har mistet fotfeste, etter rallyet som drev aksjene til rekordnivåer fortsetter å vise tegn til utmattelse for andre dag på rad.

Etter en oppgang på nær 35 prosent siden bunnivåene i april, bemerket selv sentralbanksjef Jerome Powell denne uken at aksjemarkedene er «ganske høyt verdsatt».

Dette rører seg på Wall Street

Intel stiger mer enn 5 prosent, oppgangen kom etter at finansminister Scott Bessent viste til Nvidias ferske investering på 5 milliarder dollar som en bekreftelse på USAs beslutning om å kjøpe seg inn i Intel.

USA gikk i august inn med 8,9 milliarder dollar og eier rundt 10 prosent av selskapet, som er den eneste amerikanske produsenten av avanserte brikker i stor skala.

Oracle faller nesten 4 prosent etter at selskapet varslet utstedelse av obligasjoner med forfall mellom 2030 og 2065. Ifølge Bloomberg ønsker programvareselskapet å hente inn rundt 15 milliarder dollar.

Midlene skal brukes til generelle selskapsformål, som gjeldsnedbetaling, investeringer, oppkjøp eller tilbakekjøp av egne aksjer, opplyser Oracle. Fallet kom etter at aksjen svekket seg også dagen før på frykt for at AI-handelen mister momentum.

Alibaba stiger nærmere 9 prosent etter selskapet la frem planer om å øke AI-investeringene utover det opprinnelige målet på over 50 milliarder dollar, og slutter seg dermed til teknologigigantene som lover stadig større summer i kappløpet om teknologiske gjennombrudd.

Minnebrikke og chip produsenten Micron Technology falt rundt 3,5 prosent etter at selskapets resultater og prognoser ikke var sterke nok til å imponere investorene, noe som viser at tilliten til AI-handelen fortsatt er usikker. Selskapet leverer blant annet til NVIDIA.

Tesla stiger nesten 3 prosent etter at Mizuho-analytiker Vijay Rakesh hevet kursmålet fra 375 til 450 dollar.

Rakesh mener Tesla vil merke «minimal effekt» av USAs tollsatser, og peker på at den foreslåtte lønnspakken til Elon Musk samt hans aksjekjøp på 1 milliard dollar kan bidra til å styrke insentivene for økt satsing på humanoide roboter og robotaxi.