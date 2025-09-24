Ber om prisrekord: – Markedet er hett

En luksuseiendom i Klokkeveien i Drøbak er lagt ut for salg med en prisantydning på 42 millioner kroner. Dersom prisen oppnås, kan det bli ny rekord i området, skriver Dagens Næringsliv.

Eiendomsmegler Christian L. Mathiesen i Tinholt Eiendomsmegling er tydelig på at prisen er forsvarlig.

– Jeg mener denne utsiktseiendommen er verdt prisen. Her er det sol fra morgen til kveld, ifølge Mathiesen.

Han understreker at beløpet trolig vil være en prisrekord i Drøbak, og trekker frem at han allerede har mottatt interessenter etter bare timer på markedet.

Selgerne er Trond Monshaugen (64) og Eli Monshaugen (67). De kjøpte den 4,6 mål store eiendommen for 12,3 millioner kroner i 2016. I dag omtales boligen i salgsannonsen som en sjelden mulighet til å bo helt nede ved sjøkanten.

HETT MARKED: Eiendomsmegler Christian L. Mathiesen i Tinholt Eiendomsmegling beskriver et hett marked for de fineste strandeiendommene. Foto: Kevin Fauske

Strandlinje og høy standard

Siden overtakelsen har paret oppført en moderne bolig med påkostet standard. Eiendommen inkluderer rundt 100 meter strandlinje, privat brygge og utendørs basseng.

– Siden de nåværende eierene overtok eiendommen har de ført opp et moderne bygg med høy standard, og med på kjøpet følger blant annet strandlinje på 100 meter, privat brygge og utendørs basseng, sier Mathiesen.

Megleren trekker frem at interessen for området øker blant kjøpere fra Oslo og Bærum, og legger til at det ikke er mangel på kjøpere til eiendommer i denne prisklassen.

– Vi ser at det er et bredt spekter av kjøpere til denne typen eiendom, og eiendommer i denne prisklassen generelt. Hvis man vil ha feriested og bolig i ett, leverer dette stedet, sier Mathiesen.

Hett marked for strandeiendommer

Ifølge Mathiesen ble en annen eiendom i Drøbak nylig solgt for nær 20 millioner kroner, og de fleste interessentene kom nettopp fra Oslo-området.

Han legger til at markedet for strandeiendommer har vært bra, og at aktiviteten i markedet fortsatt er høy. Han peker på blant annet prisrekorden i Tvedestrand som ble satt tidligere i sommer, og et salg av en bolig på Snarøya til 70 millioner kroner.

Selv om mange meglere har opplevd treghet i det øverste prissjiktet, mener han at én kategori eiendommer skiller seg positivt ut.

– Fine strandeiendommer er kanskje det segmentet jeg synes har vært best i år. Gode eiendommer blir alltid solgt, sier Mathiesen.

Han legger til at han har solgt flere kostbare strandeiendommer gjennom året, noe som understreker at markedet for eksklusive boliger ved sjøen fortsatt står sterkt.