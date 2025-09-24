Trump-administrasjonen: Stanser grønne subsidier

Det amerikanske energidepartementet vil kansellere mer enn 13 milliarder dollar i subsidier som Biden-administrasjonen hadde satt av til vind, sol, batterier og elbiler, skriver Reuters.

– Ved å returnere disse midlene til den amerikanske skattebetaler, bekrefter Trump-administrasjonen sin forpliktelse til mer rimelig, pålitelig og sikker energi, samt en mer ansvarlig forvaltning av skattebetalernes penger, ifølge energidepartementet.

President Donald Trump kalte klimakrisen «det største svindelnummeret i verden» under sin tale i FNs generalforsamling denne uken, og forsterket dermed sin skepsis til globale miljøtiltak. Han har samtidig arbeidet for å maksimere olje- og gassproduksjonen, mens støtten til fornybar energi og elbiler kuttes, ifølge Reuters.

Energiminister Chris Wright bekreftet kanselleringen av midlene på en pressekonferanse i New York.

– FN og mange land har bare kommet helt ut av kurs når det gjelder klimaendringer, og overdriver det til å bli verdens største trussel. Det har utløst enorme mengder utgifter med svært liten positiv effekt, sa Wright.

En rapport fra interessegruppen E2 viser imidlertid at jobber innen sol, vind og andre grønne næringer vokste tre ganger raskere enn resten av det amerikanske arbeidsmarkedet i 2024, men at mange nå kan forsvinne som følge av Trumps politikk.

Wright opplyste at han ikke planlegger å delta på FNs klimatoppmøte i Brasil i november, men utelukker ikke å reise dit.