De amerikanske indeksene falt samlet i dagens handel. Dow Jones endte ned 0,37 prosent til rundt 46.121 poeng, mens S&P 500 falt 0,28 prosent til 6.638 poeng. Nasdaq falt 0,33 prosent til 22.497 poeng.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte ned 1,02 prosent til 16,43. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen steg til 4,74 prosent.
Ved stengetid sto Bitcoin opp 1,51 prosent og handles nå rundt 113.494 dollar. Ethereum steg 0,29 prosent til 4.165 dollar.
Varsler dyrt aksjemarked
Debatten om utsiktene for amerikanske rentekutt er det store fokuset i markedene akkurat nå, og ser ut til å legge press på aksjene i dagens handel. Utsagn fra flere ansatte i Federal Reserve denne uken har antydet økende uenighet om hvilken kurs pengepolitikken bør ta, gitt tegnene til svakhet i arbeidsmarkedet.
Sentralbanksjef Jerome Powell gjentok i en tale tirsdag at sentralbanken vil gå varsomt frem med ytterligere rentekutt, selv om han samtidig holdt døren åpen for mer lettelse. Han beskrev også aksjemarkedene som «relativt høyt priset».
Dette rører seg på Wall Street
Blant de såkalte Magnificent 7 aksjene endte Apple ned 0,83 prosent, Meta steg 0,71 prosent, Tesla steg 3,98 prosent, Microsoft steg 0,19 prosent, Alphabet falt 1,80 prosent, Amazon falt 0,25 prosent, og Nvidia falt 0,88 prosent.
Gruveselskapet Freeport McMoran falt nesten 17 prosent etter at det erklærte force majeure ved Grasberg-gruven i Indonesia. Freeport stanset aktiviteten ved gruven tidligere denne måneden etter at et jordskred førte til en dødsulykke. I tillegg advarte selskapet om at de konsoliderte salgene av kobber og gull i tredje kvartal vil bli lavere enn tidligere forventet.
Intel var opp over 6 prosent ved stengetid onsdag, oppgangen kom etter at finansminister Scott Bessent viste til Nvidias ferske investering på 5 milliarder dollar som en bekreftelse på USAs beslutning om å kjøpe seg inn i Intel.
USA gikk i august inn med 8,9 milliarder dollar og eier rundt 10 prosent av selskapet, som er den eneste amerikanske produsenten av avanserte brikker i stor skala. I tillegg har både NVIDIA og Softbank kjøpt seg inn i selskapet den siste tiden. Aksjen er opp nesten 30 prosent den siste måneden.
Oracle falt i underkant av 2 prosent etter at selskapet varslet utstedelse av obligasjoner med forfall mellom 2030 og 2065. Ifølge Bloomberg ønsker programvareselskapet å hente inn rundt 18 milliarder dollar.
Midlene skal brukes til generelle selskapsformål, som gjeldsnedbetaling, investeringer, oppkjøp eller tilbakekjøp av egne aksjer, opplyser Oracle. Fallet kom etter at aksjen svekket seg også dagen før på frykt for at AI-handelen mister momentum.
Alibaba steg over 8 prosent i løpet av handelsdagen etter selskapet la frem planer om å øke AI-investeringene utover det opprinnelige målet på over 50 milliarder dollar, og slutter seg dermed til teknologigigantene som lover stadig større summer i kappløpet om teknologiske gjennombrudd.
Minnebrikke og chip produsenten Micron Technology falt rundt 2,8 prosent etter at selskapets resultater og prognoser ikke var sterke nok til å imponere investorene, noe som viser at tilliten til AI-handelen fortsatt er usikker. Selskapet leverer blant annet til NVIDIA.
Lithium Americas skjøt opp mer enn 95 prosent etter at Reuters meldte, med henvisning til personer med kjennskap til saken, at Trump-administrasjonen vurderte å gå inn på eiersiden i selskapet. Ifølge nyhetsbyrået dreide det seg om planer om å kjøpe en eierandel på opptil 10 prosent.