De amerikanske indeksene falt samlet i dagens handel. Dow Jones endte ned 0,37 prosent til rundt 46.121 poeng, mens S&P 500 falt 0,28 prosent til 6.638 poeng. Nasdaq falt 0,33 prosent til 22.497 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, endte ned 1,02 prosent til 16,43. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,14 prosent. Trettiåringen steg til 4,74 prosent.

Ved stengetid sto Bitcoin opp 1,51 prosent og handles nå rundt 113.494 dollar. Ethereum steg 0,29 prosent til 4.165 dollar.

Varsler dyrt aksjemarked

Debatten om utsiktene for amerikanske rentekutt er det store fokuset i markedene akkurat nå, og ser ut til å legge press på aksjene i dagens handel. Utsagn fra flere ansatte i Federal Reserve denne uken har antydet økende uenighet om hvilken kurs pengepolitikken bør ta, gitt tegnene til svakhet i arbeidsmarkedet.

Sentralbanksjef Jerome Powell gjentok i en tale tirsdag at sentralbanken vil gå varsomt frem med ytterligere rentekutt, selv om han samtidig holdt døren åpen for mer lettelse. Han beskrev også aksjemarkedene som «relativt høyt priset».

Dette rører seg på Wall Street

Blant de såkalte Magnificent 7 aksjene endte Apple ned 0,83 prosent, Meta steg 0,71 prosent, Tesla steg 3,98 prosent, Microsoft steg 0,19 prosent, Alphabet falt 1,80 prosent, Amazon falt 0,25 prosent, og Nvidia falt 0,88 prosent.