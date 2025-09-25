Short-sjokk: Oslo Børs kan stå for tur

Det er særlig europeiske bilprodusenter og underleverandørsektoren som nå utsettes for et massivt shortangrep. Data fra statistikkbanken S&P Global viser at aksjer lånt ut til shorting i den europeiske bil- og delkomponentsektoren så langt i år har økt med over 30 prosent. Salgspresset er med andre ord stort.

Valeo – en fransk global billeverandør med godt over 100.000 ansatte i 29 land, som leverer et bredt spekter av produkter til bilprodusenter og ettermarkedet – er i dag Europas nest mest shortede aksje, på tvers av alle sektorer.

Blant mektige amerikanske og interkontinentale hedgefond er den gjengse oppfatningen at bil- og leverandørselskapene står foran et betydelig kursfall, også støttet av data som viser at de ikke er i nærheten av å begynne noen form for inndekning.

At de aller mektigste kreftene i finansbransjen ser så mørkt på en utvalgt del av den europeiske eksportindustrien, er uansett dårlig nytt for Oslo Børs – gitt at shortkreftene når som helst kan vende blikket mot vårt hjemlige aksjemarked, der innslaget av eksportrettede foretak er så høyt som det er.

Ikke bare toll

Det er spesielt frykten for de amerikanske tollsatsenes konsekvenser for den viktige europeiske bilindustrien som særlig trigger den voldsomme shortinteressen, kunne en rekke hedgefondforvaltere nylig bekrefte overfor Financial Times.

USA har i utgangspunktet innført en tollsats på 27,5 prosent mot den europeiske bilindustrien. Selv om det pågår forhandlinger mellom EU og USA om mulige toll-lettelser ned mot nivået ved den nylig inngåtte tollhovedavtalen på 15 prosent, vil tariffer uansett gi store negative inntjeningsimplikasjoner. Tyske Volkswagen meldte for få uker siden at de så langt i år har hatt et inntektsfall på rundt 1,3 milliarder euro – vel 15 milliarder kroner – som følge av USA-tollene, samtidig som de ikke lenger ser for seg salgsvekst i år, målt på konsernnivå.

Volkswagen har også sett seg nødt til å nedjustere tidligere kommuniserte inntekts- og inntjeningsforventninger for den kommende treårsperioden, i likhet med Mercedes-Benz og Porsche. Alt i alt estimerer analytikerne at de største tyske bilprodusentene bare i år vil få en redusert kontantstrøm på over ti milliarder euro, tilsvarende rundt 100 milliarder kroner.

Men shortangrepene hviler sannsynligvis ikke bare på de nye tolltariffene. Helsetilstanden til den europeiske økonomien er uansett ikke all verden. Basert på snittet av de fremlagte andrekvartalsrapportene i Europa – også inkludert tall fra mer skjermede næringer som eiendomsbransjen – vises nær uforandret gjennomsnittlig inntjeningsvekst, målt mot tilsvarende 2024-nivåer.