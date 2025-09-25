Oppgang på børsene i Tokyo og Hongkong

Det er for det meste oppgang i Asia torsdag morgen.

I Japan stiger Nikkei 0,32 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,16 prosent, CSI 300 klatrer 0,90 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,43 prosent.

Den kinesiske bilprodusenten Chery Automobiles børsdebuterer etter en notering på 1,2 milliarder dollar. Aksjen føk i åpningen opp over 11 prosent, men har nå snudd ned 2,40 prosent.

I Sør-Korea faller derimot Kospi marginale 0,07 prosent. Sør-koreanske forsvarsaksjer fortsetter imidlertid å stige, med store aktører som Korea Aerospace opp 1,19 prosent og Poongsan opp 3,68 prosent.

Nettselskapet Naver er ifølge CNBC en av aksjene som stiger mest på Kospi. Den er nå opp 8,55 prosent etter en annonsert investering i helseoppstartsselskapet GravityLabs tidlig torsdag.

Nifty 50 i India stiger 0,06 prosent, S%P/ASX 200-indeksen i Australia legger på seg 0,12 prosent, mens Straits Times i Singapore er ned 0,20 prosent.