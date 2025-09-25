Dette skjer i dag

USA: Bruktboligsalg august, kl. 16.00

Annet:

Black Sea Property: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Norwegian Block Exchange: Bitcoin Treasury Strategy-arrangement, Startup House i Riga, Latvia, kl. 14.00

Subsea 7: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 15.00

Ordinær generalforsamling:

Alternus Energy Group

Her er noen av de viktigste sakene i Finansavisen torsdag:

Nettapoteket Farmasiet har kjempevekst. Omsetningen økte med 30 prosent til 778 millioner kroner i fjor, og nå har verdsettelsen trolig passert én milliard kroner.

Farmasiet eies av oppkjøpsfondet Verdane og Stein Erik Hagens Canica. Daglig leder Elisabeth Haug sier de ikke kunne vært bedre rigget for videre vekst, og at neste milepæl nå er å omsette for 1 milliard kroner.

Ett av Jens Stoltenbergs store prosjekter som finansminister er et tverrpolitisk skatteforlik . BI-forsker Espen Henriksen mener en eventuell skattekommisjon må se bredere enn bare på noen satser, som formuesskatten.

Han frykter grep som skaper politisk usikkerhet og gir kapitaleiere incentiv til å flytte til mer stabilitet. Han sier han er redd usikkerheten rundt fritaksmetoden er enda mer skadelig enn formuesskatten.

Kjendisinvestorer som Magnus Halvorsen, Øystein Stray Spetalen og Jan Petter Sissener flokker seg rundt Elkem. Andreas Nibe Nygård, analytiker i Nordea, skjønner dette godt.

Han mener det er helt klare triggere som kan løfte aksjekursen. Den viktigste er salget av silikonvirksomheten, der mye av provenyet kan sendes rett til aksjonærene i form av utbytte.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om president Donald Trump. I FNs hovedforsamling sa han rett ut at Europa må slutte å kjøpe energi fra Russland med én gang.

Prinsippet er selvfølgelig korrekt. Hvis Trumps angrep på europeisk import av gass følges opp med en reduksjon i russisk oljeeksport, kan utspillet i FN ha en mening. Trump sa det som det er, for én gangs skyld, skriver Hegnar.