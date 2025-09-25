Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at oljeaksjene i Europa og USA fortsatte oppover onsdag, etter å ha ledet an også tirsdag.

«Oppgangen henger nært sammen med stigende oljepriser, men prisen ligger fortsatt lavt sett i et flerårig perspektiv. Spørsmålet er om dette er en kortsiktig bevegelse – eller starten på en ny syklus», skriver analytikeren.

Berntsen mener mange overser koblingen mellom olje og teknologi.

«Historisk har oljesektoren fått fornyet styrke etter perioder med store teknologiske gjennombrudd. Årsaken er enkel: ny teknologi krever energi, og gjerne mer enn først antatt. Slik var det under jernbaneutbyggingen, under elektrifiseringen, og under dotcom-bølgen. Nå ser vi konturene av det samme med kunstig intelligens», skriver han, og påpeker at AI-utviklingen er ekstremt energikrevende.

«For investorer betyr dette at oljeaksjer igjen kan havne på radaren – ikke bare som en klassisk syklisk play, men som en indirekte vinner av AI-boomen. Store integrerte oljeselskaper med robust balanse og fleksibilitet vil være best posisjonert til å ta del i dette, mens produsenter med ren oljeeksponering kan nyte kortsiktige gevinster. I tillegg fremstår gassaktører som attraktive brobyggere mellom fossilt og grønt», fortsetter Berntsen.

«Med andre ord kan AI-boomen bli en uventet redningsplanke for oljesektoren. Bare tiden vil vise».

Asia

Det er for det meste oppgang i Asia torsdag morgen. I Japan stiger Nikkei 0,32 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 0,16 prosent, CSI 300 klatrer 0,90 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,43 prosent.

Den kinesiske bilprodusenten Chery Automobiles børsdebuterer etter en notering på 1,2 milliarder dollar. Aksjen føk i åpningen opp over 11 prosent, men har nå snudd ned 2,40 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 0,42 prosent til 69,02 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,38 prosent på 64,74 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De amerikanske indeksene falt samlet i dagens handel. Dow Jones endte ned 0,37 prosent til rundt 46.121 poeng, mens S&P 500 falt 0,28 prosent til 6.638 poeng. Nasdaq falt 0,33 prosent til 22.497 poeng.

Gruveselskapet Freeport McMoran falt nesten 17 prosent etter at det erklærte force majeure ved Grasberg-gruven i Indonesia. Freeport stanset aktiviteten ved gruven tidligere denne måneden etter at et jordskred førte til en dødsulykke. I tillegg advarte selskapet om at de konsoliderte salgene av kobber og gull i tredje kvartal vil bli lavere enn tidligere forventet.

Intel var opp over 6 prosent ved stengetid onsdag, oppgangen kom etter at finansminister Scott Bessent viste til Nvidias ferske investering på 5 milliarder dollar som en bekreftelse på USAs beslutning om å kjøpe seg inn i Intel.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,4 prosent før den sluttet på 1.662,61 poeng.

EPS Ventures ønsker å kjøpe alle aksjene i Cool Company til en kurs på 9,65 dollar pr. aksje, tilsvarende 95,50 kroner pr. aksje. Budprisen tilsvarer en premie på 26 prosent i forhold til sluttkursen 22. september og en premie på 38 prosent i forhold til en volumvektet gjennomsnittskurs de siste 90 dagene. Nyheten sendte Cool Company-aksjen opp 18,6 prosent til 92,50 kroner.

CMB.TECH , der Golden Ocean er fusjonert inn, klatret 5,4 prosent til 101,00 kroner etter at shippingprofil J. Mintzmeyer anbefalte aksjen på X/Twitter. Det får Pareto-analytiker Eirik Haavaldsen til å advare småinvestorer mot å la seg rive med.