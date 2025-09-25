Storbanker: Går sammen for å lage kryptovaluta

Ni europeiske storbanker går sammen for å lansere en stablecoin. Den vil gi tilgang til automatiserte internasjonale betalinger, gi bedre styring av varekjeder samt oppgjør av digitale eiendeler i alt fra verdipapirer til kryptovalutaer, ifølge en pressemelding torsdag.

En stablecoin er basert på blokkjede-teknologi, men er knyttet til en stabil verdi, som for eksempel dollar, euro eller gull. Målet er å holde prisen mest mulig stabil.

Blant de ni bankene er nordiske Danske Bank og SEB. De andre bankene er ING, Banca Sella, KBC, DekaBank, UniCredit, CaixaBank og Raiffeisen Bank International.

Initiativet vil gi et reelt europeisk alternativ til det USA-dominerte stablecoin-markedet og bidra til Europas strategiske uavhengighet innen betalinger. De enkelte bankene vil også kunne tilby tilleggstjenester, som en stablecoin-lommebok og oppbevaring, ifølge meldingen.



Valutaen forventes å bli utstedt for første gang i andre halvår 2026.

Konsortiet har etablert et nytt selskap i Nederland. Selskapet har som mål å få lisens og bli regulert av den nederlandske sentralbanken som en e-pengeinstitusjon. Konsortiet skal også være åpen for at flere banker kan slutte seg til.

– Digitale eiendeler har kraften til å endre finansmarkedet, ikke bare ved å introdusere nye former for penger, men ved å skape reelle besparelser og effektivitet både for finanssektoren og kundene, kommenterer Flaminia Lucia Franca, leder for Transaction Banking i Danske Bank.

– I Danske Bank mener vi at denne utviklingen må drives av samarbeid og felles standarder på tvers av bransjen. Vi er stolte av å være en del av dette initiativet, hvor vi sammen med andre ledende europeiske banker bygger en pålitelig, MiCAR-kompatibel stablecoin som støtter innovasjon og åpenhet, og som aktivt adresserer utfordringer som ineffektivitet, friksjon og høye kostander, fortsetter Franca.