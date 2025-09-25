Oslo Børs falt i åpningen, men har nå snudd opp.

Kl. 10.50 står hovedindeksen i 1.667,34, opp 0,28 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,5 milliarder kroner.

Bevegelser

Kjell Inge Røkke-dominerte Aker går inn med 2,8 milliarder kroner og blir største eier i sin Narvik-partner Nscale, med en eierandel på 9,3 prosent. Aksjen stiger 1,85 prosent til 771,00 kroner.

Investeringen består av både kontanter og en del av Narvik-eiendommen, og tomten vil dermed bli overført til det tidligere annonserte samarbeidet mellom Aker og Nscale.

Flyaksjen Norse fyker opp 10,21 prosent til 9,50 kroner. Pareto Securities gjenopptar sin dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner.

Archer meldte onsdag ettermiddag at de kjøper Premium Oilfield Services for 20 millioner dollar via emisjon. Den var fullført like over midnatt til en kurs på 22,50 kroner. Samtidig flytter Fredriksen Archer-aksjene fra Paratus til direkte eierskap i Archer.

Archer-aksjen faller nå 8,22 prosent til 22,90 kroner.

Elkem stiger for tredje dag på rad, og er nå opp 3,29 prosent til 27,00 kroner. Hittil i år har den lagt på seg 55 prosent. Flere av Norges mest kjente investorer har hamstret aksjer de seneste månedene og tror tydeligvis på videre oppgang.

ABG Sundal Collier tar nå også grep i sin Elkem-anbefaling. Meglerhuset jekker opp kursmålet fra 25 til 30 kroner, og beholder sin anbefaling om kjøp.

TGS klatrer 0,67 prosent til 52,60 kroner. SEB gjentar nå kjøp av aksjen og oppjusterer kursmålet fra 93 til 100 kroner.

Nordic Aqua Partners melder torsdag morgen at de reduserer slakteguidingen fra 2.300 til 3.000 tonn i 2025. Samtidig meldes det at selskapet har sikret en finansieringspakke for å støtte den snart ferdigstilte byggingen av fase 2 og planene for fase 3 av selskapets landbaserte oppdrettsanlegg i Kina. Aksjen stiger 3,84 prosent til 86,60 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er torsdag morgen ned 0,27 prosent til 69,12 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,34 prosent på 64,77 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,60 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Equinor klatrer 0,90 prosent til 257,20 kroner. Aker BP stiger 1,55 prosent til 262,30 kroner, og Vår Energi legger på seg 1,05 prosent til 35,58 kroner.