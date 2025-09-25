Makrotrader: – Ting føles ikke helt riktig

Makrotrader Bobby Molavi i Goldman Sachs skriver i et notat at «ting føles ikke helt riktig».

Det store makrobildet preges av optimisme: ingen resesjon, lavere renter, AI-drevet effektivisering, solide marginer og amerikansk dominans i aksjemarkedene.

Samtidig mener Molavi at aksjeinvestorer er «ubehagelig long», men at markedet har steget så mye at mange føler de burde vært enda mer eksponert. Makrotraderen skriver at bekymringer knyttet til politikk, skatt, budsjettunderskudd, geopolitikk, dollaren, toll, inflasjon og arbeidsmarkedet feies til side og ignoreres.

For inneværende uke har amerikanske aksjer tatt et lite pust i bakken, noe som ifølge Molavi skyldes sesongmessig svakhet, psykologiske nivåer og behov for konsolidering.

Les også – Kan kun stoppes av en asteroide som treffer jorden Kun en asteroide som treffer jorden kan stoppe dette bullmarkedet, sier gode kunder hos JPMorgan. «Selv om det svir, kan du ikke fjerne sikringene nå,» advarer derivatguru.

Ser tendenser i private markeder

«Er vi i en teknologiboble? Vanskelig å si ja, gitt at Nasdaq har steget i 16 av de siste 17 årene og levert rundt 2.250 prosent i avkastning. De fem største selskapene handles til P/E på 28 – mot historiske topper på 40 (i 2021) og 50 (i 2000),» skriver han.

Det som imidlertid begynner å skremme makrotraderen litt, er hva som skjer i private markets. Der begynner det å bli litt frothy.

Hvis man ser på de friskest prisede AI-aksjene – som Palantir, verdsatt til rundt 70 price/sales – er prisingen i de private markedene enda friskere. Enkelte selskaper prises her til over 100 ganger ARR (årlig gjentakende inntekt).

«Konsentrasjonen og korrelasjonen rundt én AI-tematikk kan gi økt risiko for raske, brå nedturer – som vi så i kryptomarkedet mandag,» understreker makrotraderen.

Les også Tre tips hvis markedet sprekker: Aksjeeksperter advarer mot tikkende bombe Robert Næss og Paul Harper advarer mot kreativ regnskapsføring og drar paralleller til dotcom-boblen. Harper gir tre tips for å unngå å bli fanget hvis aksjemarkedet sprekker.

«Er dette 2000/01 eller 1998?»

Molavi mener det er «vanskelig å si hvor vi er» i syklusen. Han utelukker ikke at vi kan være i starten på en tidlig oppgang eller i slutten på en lang fra finanskrisen.

«Er dette 2000/2001 og en boble – eller 1998 og musikken er i ferd med å skru seg opp?», spør han.

«Markedet og økonomien preges av blandede signaler. Nøkkelindeksene roper at alt er bra, men under overflaten ser vi seig inflasjon (som kan akselerere), fallende volumer, marginpress og starten på nedbemanninger. Alt dette skjer samtidig som AI er ventet å kompensere for disse effektene gjennom effektivisering og potensial – noe som ironisk nok kan forsterke nedbemanningen ytterligere. Fed kutter renter i det som ligner en konjunkturell opptur, med aksjemarkedet på all time high og en økonomi nær full sysselsetting,» fastslår han.