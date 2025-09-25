Aker stiger etter oppkjøp

Hovedindeksen på Oslo Børs faller 0,1 prosent til 1.660 poeng torsdag ettermiddag.

Prisen på et fat med nordsjøoljen Brent har siden midnatt falt 0,7 prosent til 68,80 dollar fatet. Den lettere WTI-oljen har i samme periode falt 0,8 prosent til 64,50 dollar.

På børsen stiger Equinor 0,7 prosent, Aker BP er opp 1,4 prosent og Vår Energi klatrer 0,1 prosent.

Aker kjøper samarbeidspartneren

Den største nyheten på en så langt relativt nyhetsfattig dag er at Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker har kjøpt seg inn i samarbeidspartneren Nscale og blir en av de største eierne. De to samarbeider med å bygge datasenter i Narvik.

Verdien av investeringen er på 2,8 milliarder kroner og gir Aker en eierandel i Nscale på 9,3 prosent. Kjøpet gjøres opp delvis med kontanter og delvis med en del av Akers landportefølje i Narvik, uten at Aker gir noen prisingsestimat på noen av delene.

Aker-aksjen stiger 1,3 prosent på nyheten.

Finansierer oppkjøp med emisjon

Etter stengetid på onsdag meldte oljeserviceselskapet Archer at det kjøper det amerikanske brønnserviceselskapet Premium Oilfield Services for drøyt 200 millioner kroner. Pengene til kjøpet vil Archer hente gjennom en emisjon, med emisjonskurs på 22,50 kroner.

Oppkjøpet vil gi Archer tilgang til utstyr verdt mellom 35–40 millioner dollar, noe som ventes å gi betydelige besparelser på utleie, melder selskapet.

Torsdag faller Archer-aksjen 9,4 prosent til 22,60 kroner.

Kinesisk oppkjøp

For tredje dag på rad stiger Elkem -aksjen. De siste månedene har flere av Norges mest kjente investorer hamstret aksjer og tror etter sigende på videre oppgang.

ABG Sundal Collier har også hevet kursmålet på Elkem fra 25 til 30 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling.

På torsdag er Elkem-aksjen opp 2 prosent til 26,70 kroner.

TGS stiger stiger 0,6 prosent til 75,20 kroner etter at SEB oppjusterte kursmålet fra 93 til 100 kroner.

Nordic Aqua Partners melder at det har inngått en avtale med to anerkjente kinesiske investorer om en investering på rundt 420 millioner kroner i selskapet, for en eierandel på 20 prosent. I tillegg guider selskapet at det regner med å produsere 2.300 tonn i 2025.

På torsdag stiger Nordic Aqua Partners 6,7 prosent.

Flyaksjen Norse stiger 9,1 prosent til 9,50 kroner. Pareto Securities gjenopptar sin dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner.