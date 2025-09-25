Oracle og Nvidia straffes: Rett ned på New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått ned 0,9 prosent, Dow Jones er ned 0,3 prosent mens S&P 500 har falt 0,6 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, stiger 6,2 prosent til 17,18.

Oracle og Nvidia faller henholdsvis 4,2 prosent og 1,6 prosent i åpningsminuttene. Det skjer etter en rød onsdag, hvor aksjene gikk ned henholdsvis 1,7 prosent og 0,8 prosent.

Fed

«I USA er arbeidsmarkedet den største bekymringen for Fed om dagen, men inflasjonen må heller ikke overses», skriver Handelsbanken i en rapport.

Fredag publiseres PCE-indeksen, kjent som Feds foretrukne inflasjonsmål. Den ventes å vise høy kjerneinflasjon.

«Finansminister Scott Bessent uttrykte skuffelse over at Powell ikke var tydeligere i sine signaler tidligere i uken, og at han ikke har en klar agenda for videre rentekutt. Han uttalte at «renten er fremdeles for restriktiv og må settes ned», og la til at han var overrasket over at Powell ikke har signalisert minst 100–150 basispunkters kutt innen utgangen av året», skriver Handelsbanken.

Makro

Endelige tall for USAs økonomi torsdag viser en BNP-vekst på hele 3,8 prosent i andre kvartal. Det er den sterkeste veksten for amerikansk økonomi siden tredje kvartal 2023. På forhånd var det ventet en vekst på 3,3 prosent, ifølge Trading Economics.

Ferske arbeidsmarkedstall viser at det i forrige uke bare var 218.000 nye søkere til ledighetstrygd i USA, mot 232.000 foregående uke og en forventning nå på 235.000.

USAs handelsbalanse for varer viser et underskudd på 85,5 milliarder dollar i august. Måneden før var underskuddet på 102,8 milliarder dollar, mens konsensus nå var på minus 95,7 milliarder.