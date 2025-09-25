Nedtur i Irland

Så sent som mandag satte S&P 500 en ny børsrekord, men dette er slettes ikke et globalt fenomen. For eksempel har Dublin-indeksen tapt mer enn 5 prosent fra toppen i august. Nedturen illustrerer hvor mye et svært konsentrert marked påvirkes av avkastningen på et fåtalls aksjer.

Irlands hovedindeks domineres av fem selskaper – Ryanair, Kerry Group, AIB, Bank of Ireland og Kingspan – som har en samlet vekting på nesten 90 prosent. Til sammenligning er tallet for S&P 500, Nasdaq 100 og hovedindeksen på Oslo Børs henholdsvis 28, 37 og 44 prosent.

Av de irske lederne har Ryanair-kursen stupt 12 prosent den seneste måneden, delvis fordi Spanias lufthavnoperatør besluttet å heve sine gebyrer med 6,5 prosent. Grepet medfører at Ryanair vil fjerne rundt 1 million passasjerseter til Spania i den kommende vintersesongen. Et annet problem er at Dublin nå begrenser antallet fly som får ankomme eller forlate flyplassen hver natt. Også dyrere drivstoff har vært en utfordring, og meglerhus som Goldman Sachs og Zacks har surnet til aksjen.

Samtidig har indeksens nest største selskap, Kerry Group, falt 6 prosent, til nær en 52-ukers bunn. Produsenten av tilsetnings- og smaksstoffer for mat- og drikkevarer samt legemidler meldte nylig om vedvarende svak etterspørsel. Ledelsen unnlot følgelig å oppjustere guidingen for 2025, noe som skuffet investorene. Også valutaendringer og salget av den irske meieriproduktvirksomheten tynger på inntjeningen. UBS er blant bankene som reduserte sin anbefaling fra «kjøp» til «hold».

Dublin-indeksen er langt ifra den eneste som er tungt eksponert mot noen få store selskaper. I Europa står «topp fem»-aksjene for mer enn halvparten av hovedindeksen i blant andre Nederland, Sveits, Danmark, Belgia, Spania og Italia – mens nivået overstiger 60 prosent i Østerrike og Portugal. Forholdet er enda mer ekstremt i Ungarn og Tsjekkia, der denne konsentrasjonsindikatoren ligger på henholdsvis 93 og 91 prosent.