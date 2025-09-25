Hovedindeksen på Oslo Børs falt 0,4 prosent til 1.656 poeng på torsdag.

Aker kjøper samarbeidspartneren

Den største nyheten på en relativt nyhetsfattig torsdag var at Kjell Inge Røkkes investeringsselskap Aker har kjøpt seg inn i samarbeidspartneren Nscale og blir en av de største eierne. De to har et gående samarbeid om å bygge datasenter i Narvik.

Verdien av investeringen er på 2,8 milliarder kroner og gir Aker en eierandel i Nscale på 9,3 prosent. Kjøpet gjøres opp delvis med kontanter og delvis med en del av Akers landportefølje i Narvik, uten at Aker gir noen prisingsestimat på noen av delene.

Aker-aksjen steg 1,5 prosent på nyheten.

TGS-aksjen steg 0,3 prosent til 74,90 kroner etter at SEB oppjusterte kursmålet fra 93 til 100 kroner.

Kinesisk oppkjøp

For tredje dag på rad steg Elkem -aksjen. De siste månedene har flere av Norges mest kjente investorer hamstret aksjer og tror etter sigende på videre oppgang.

I tillegg har ABG Sundal Collier hevet kursmålet på Elkem fra 25 til 30 kroner og gjentok sin kjøpsanbefaling.

På torsdag endte Elkem-aksjen med en oppgang på 1,5 prosent til 26,50 kroner.

Nordic Aqua Partners meldte på torsdag at det har inngått en avtale med to anerkjente kinesiske investorer om en investering på rundt 420 millioner kroner i selskapet, for en eierandel på 20 prosent. I tillegg guidet selskapet at det regner med å produsere 2.300 tonn i 2025.

På torsdag steg Nordic Aqua Partners 7,9 prosent.

Ellers kan det meldes at DNB falt 0,3 prosent, Kongsberg Gruppen steg 0,4 prosent og Hydro falt 1,1 prosent.

Emisjonsfinansiert oppkjøp

Etter stengetid på onsdag meldte oljeserviceselskapet Archer at det kjøper det amerikanske brønnserviceselskapet Premium Oilfield Services for drøyt 200 millioner kroner. Pengene til kjøpet vil Archer hente gjennom en emisjon, med emisjonskurs på 22,50 kroner.

Oppkjøpet vil gi Archer tilgang til utstyr verdt mellom 35–40 millioner dollar, noe som ventes å gi betydelige besparelser på utleie, melder selskapet.

Torsdag falt Archer-aksjen 9 prosent til 22,70 kroner.

Samtidig steg flyaksjen Norse Atlantic 9,4 prosent til 9,540 kroner. Pareto Securities gjenopptar sin dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 16 kroner.

Olje

Da handelen stengte i Tollbugata 2 hadde prisen på et fat med nordsjøoljen Brent siden midnatt falt 1,2 prosent til 68,50 dollar fatet. Den lettere WTI-oljen har i samme periode falt 1,4 prosent til 64,10 dollar.

På børsen steg Equinor 0,4 prosent, Aker BP endte opp 1,3 prosent og Vår Energi falt marginale 0,03 prosent.