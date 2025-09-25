Sveaas blar opp: Instabank ønsker å hente 150 millioner kroner

Instabank planlegger en rettet emisjon for å hente et bruttoproveny på 150 millioner kroner, og har i den anledning engasjert DNB Carnegie som eneste tilrettelegger.

Tegningskursen vil bli fastsatt av styret etter en såkalt akselerert bokbyggingsprosess.

Satser i Tyskland

Den friske kapitalen vil bli brukt til å støtte utvidelsen av Instabanks kredittkorttilbud i Tyskland, gi banken fleksibilitet til å ytterligere akselerere organisk utlånsvekst og til å kjøpe utlånsporteføljer, samt til generelle selskapsformål.

Sveaas bidrar

Kistefos AS, Instabanks største aksjonær, har allerede forhåndsforpliktet seg til å kjøpe aksjer for 37,5 millioner kroner.

Adm. direktør Robert Berg vil, gjennom Sonsinvest AS, kjøpe aksjer for 500.000, mens finansdirektør Per Kristian Haug bidrar med 150.000 kroner.

Oppdaterer markedet

I forbindelse med emisjonen er Instabank ute med en handelsoppdatering. I juli og august 2025 økte brutto utlån med 290 millioner kroner, med et resultat før skatt på 26,8 millioner kroner i samme periode. CET1-andelen var på 17 prosent, som er 0,9 prosent over regulatorisk krav inkludert P2G-bufferen.

Instabank oppdaterer nå sin guiding for 2025 til et resultat etter skatt på 117-120 millioner kroner.