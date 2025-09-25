Bred nedgang på Wall Street: Intel fortsetter himmelferden

Klokken 20 står Dow Jones ned 0,58 prosent til 45.852 poeng, S&P 500 faller 0,9 prosent til 6.577 poeng. Nasdaq faller 1,08 prosent til 22.256 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, stiger til 17.34. Renten på tiårige amerikanske statsrenter stiger til rundt 4,18 prosent. Trettiåringen stiger til 4,76 prosent. Gullprisen stiger 0,10 prosent til 3.772.

Intel fortsetter oppgangen

Det amerikanske storselskapet Intel har den siste måneden steget over 35 prosent på børsen, og fortsetter torsdag himmelferden.

De siste dagene har det blitt rapportert om mulige investeringer fra Apple i teknologiselskapet.

Aksjekursen er klokken 20 opp 5,5 prosent til 32,9 dollar.

Dagens største taper

USAs største bruktbilkjede, CarMax, er torsdagens største taper, og faller 20% etter skuffende kvartalsrapport.

Konsernsjef Bill Nash omtaler kvartalet som utfordrende, og trekker frem endrede markedsforhold, forsert salg tidligere i året som følge av tollfrykt, og verdifall i varelageret som årsaker til selskapets svake resultater.

«I løpet av kvartalet var hvert månedstall lavere enn året før, og utviklingen ble gradvis svakere for hver måned. Men vi har definitivt satt oss i en bedre posisjon ved starten av dette kvartalet, både når det gjelder varelager og prising», sier han.

Ellers er Apple opp 0,31 prosent, mens Tesla er ned 4,9 prosent. Microsoft er ned 0,66 prosent, mens Meta er ned 1,64 prosent. Alphabet er ned 1,13 prosent, og Amazon er ned 1,10 prosent.