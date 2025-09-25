Trump-administrasjonen har torsdag inngått en avtale med Elon Musk's xAI om bruk av deres kunstig intelligens-verktøy Grok for myndighetsansatte de neste 18 månedene, ifølge Financial Times. Prisen er på mikroskopiske 0,42 dollar per etat, eller rundt 4 kroner. Tidligere har selskaper som Meta og Google inngått lignende avtaler.

«xAI har verdens beste AI-modeller. Takket være President Trump, får nå føderale etater og USAs myndigheter utføre sine oppdrag mer effektivt enn noen gang tidligere», sier Elon Musk i en uttalelse.

Det skjer få dager etter at Trump og Musk møttes for første gang etter deres meget offentlige samlivsbrudd i juni. Møtet skjedde på en minneseremoni for deres felles venn Charlie Kirk, og Musk sa det var «hyggelig å snakke sammen igjen»

Bruddet skjedde da verdens rikeste mann, den gang ansvarlig for det såkalte effektiviseringsdepartementet, anklaget Trump for økonomisk uansvarlighet med hans budsjettpakke «one big beautiful bill», og samtidig hevdet at Trump befant seg på Epstein-listen.

I ukene og månedene etter bruddet truet Trump med å kutte flere statlige kontrakter med Musk-selskaper.