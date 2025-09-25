Wall Street endte i rødt: Bilaksje falt 20 prosent

Tirsdag endte Dow Jones ned 0,38 prosent til 45.947 poeng, S&P 500 falt til 0,5 prosent til 6.604 poeng. Nasdaq endte også i rødt, ned 0,5 prosent til 22.384 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, steg til 16.71. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,17 prosent. Trettiåringen steg til 4,75 prosent. Gullprisen steg 0,24 prosent til 3.777, og Oljeprisen steg til 65,14 dollar. Bitcoin falt 3,22 prosent til 109.670 dollar.

Stupte etter kvartalsrapport

USAs største bruktbilkjede, CarMax, er torsdagens desidert største taper, og falt 20% etter skuffende kvartalsrapport. Aksjen er ned over 43 prosent hittil i år, og endte torsdag på 45,60 dollar.

Selskapets inntekter falt med 6 prosent fra fjoråret til 6,6 milliarder dollar. Dette var langt under konsensus på 7 milliarder.

Konsernsjef Bill Nash omtaler kvartalet som utfordrende, og trekker frem endrede markedsforhold, forsert salg tidligere i året som følge av tollfrykt, og verdifall i varelageret som årsaker til selskapets svake resultater.

«I løpet av kvartalet var hvert månedstall lavere enn året før, og utviklingen ble gradvis svakere for hver måned. Men vi har definitivt satt oss i en bedre posisjon ved starten av dette kvartalet, både når det gjelder varelager og prising», sier han.

Selskapets urovekkende kvartalstall dro også med seg andre bilforhandlere, i frykt for at de skal levere på samme nivå. Blant dem er Sonic Automotive og Lithia Motors som endte ned henholdsvis 4,6 og 5,3 prosent.

Fortsatte oppgangen

Det amerikanske storselskapet Intel har den siste måneden steget over 38 prosent på børsen, og fortsatte torsdag himmelferden.

De siste dagene har det blitt rapportert om mulige investeringer fra Apple i teknologiselskapet, og investorene ser muligheter for at Intel kan hente seg tilbake til tidligere høyder.

Aksjekursen endte opp 8,9 prosent til 33,99 dollar. Aksjen har ikke vært priset på dette nivået siden tidlig 2024.

De største selskapene i USA endte blandet. Apple endte opp 1,81 prosent, mens Tesla var ned 4,3 prosent. Microsoft endte ned 0,61 prosent, Meta endte ned 1,54 prosent. Alphabet avsluttet ned 0,56 prosent, og Amazon endte ned 0,94 prosent. NVIDIA endte opp 0,39 prosent.