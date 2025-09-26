Navn: Svend Egil Larsen (54). Høyskolekandidat på Handelshøyskolen BI, bachelor i Business Administration fra Wisconsin School of Business.

Aktuell fordi: “Mannen i gata”-investor som får stor oppmerksomhet og akkurat har lagt ned podcasten Aksjesladder, som han drev sammen med Lars Brandeggen og Erlend Henriksen.

Viktigste milepæl: – Det må være å gifte meg og få barn.

Beste investering: – Vår første leilighet på slutten av 1990-tallet og bygging av hus én og hus to. Det har vært kjekt.

Dårligste investering: – Monitor Oil. Et Stavanger-selskap som skulle jobbe på Ekofisk-feltet og hadde intensjonsavtale med ConocoPhillips, men som gikk konkurs. Jeg tapte 700.000 kroner. Da hadde jeg en portefølje på rundt tre millioner kroner og noe, så det var ganske mye penger.

Best på: – Jeg er lat og finner lure løsninger, fordi jeg er lat.

Dårligst til: – Jeg er konfliktsky, bortsett fra når jeg vet jeg har rett. Jeg er veldig utålmodig, hater å stå i kø og handler alltid midt på dagen. Jeg klarer heller ikke å snakke med dumme folk.

Min hverdag: – Starter dagen med å gjøre Duolingo. Sitter noen timer foran skjermen før og etter børsen åpner. Tar en tur ut og handler midt på dagen, før jeg fortsetter igjen. Jeg tar stort sett fri om kvelden, men sjekker hvordan det har gått i USA.

Hobby: – Veldig interessert i fotball. Liverpool og Viking er lagene mine. Jeg har tatt opp golf og har så vidt kommet meg ned til under 36 i handicap. Jeg liker godt å være med folk og har mange venner fra ungdomsårene, studier og andre jeg har møtt med samme interesser, primært aksjer.