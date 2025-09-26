Har 7,7 mill. på børs: – Gutta på laget pratet ofte om aksjer, krypto og Rolex
– Jeg satser ikke på aksjer som spretter opp og ned fra dag til dag. Jeg går for trygge, større utbytteselskaper, sier skiskytterdronning Tiril Eckhoff, som har bygd en portefølje verdt 7,7 millioner kroner.
Publisert 26. sep. | Oppdatert 26. sep.
LÆRER MENS MAN GÅR: – Jeg har tapt en del penger på enkeltinvesteringer. Ofte fordi jeg stolte på noen som virket som aksjeeksperter, men som viste seg å ikke ha så gode tips likevel, sier Tiril Eckhoff. Foto: NTB