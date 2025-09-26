IT-konsulentselskapet Accenture forbereder drastiske tiltak for å styrke sine ansattes kunnskapsnivå.

Samtidig med torsdagens kvartalsrapport la selskapet frem en restruktureringsplan på 865 millioner dollar, og guidet vedvarende svak etterspørsel for konsulentprosjekter.

Den utviklingen henger sammen med færre oppdrag fra føderale amerikanske myndigheter, nærmere bestemt departementet for effektivisering av statsapparatet (Doge) opprinnelig ledet av Elon Musk. Myndighetene har historisk stått for 8 prosent av Accentures inntekter.

11.000 ut på tre måneder

Mer enn 11.000 ansatte har mistet jobben i selskapet de siste tre månedene, og ansatte har blitt advart om at de vil bli bedt om å slutte hvis de ikke kan omskoleres for AI-alderen, skriver Financial Times.

Ved utgangen av august hadde selskapet 779.000 ansatte.

– Vi faser ut folk på en komprimert tidslinje der omskolering, basert på vår erfaring, ikke er en levedyktig vei for ferdighetene vi trenger, sa Accenture-sjef Julie Sweet ifølge avisen til analytikere på en telefonkonferanse.

Spår lavere topplinjevekst

Accenture oppgir ikke hvor mange jobber som er borte som en direkte følge av restruktureringen, men røper at sluttpakker og andre kostnader utgjorde 615 millioner dollar i kvartalet som ble avsluttet 31, august, og at disse kommer på ytterligere 250 millioner dollar i inneværende kvartal.

Selskapet leverte inntekter på 69,7 milliarder dollar i forrige regnskapsår, tilsvarende en topplinjevekst på 7 prosent. Resultatet etter skatt steg 6 prosent til 7,83 milliarder dollar.

For inneværende regnskapsår er prognosen 2-5 prosent topplinjevekst.

Kraftig oppgang i AI-ordre

Videre setter nedbemanningen Accenture i posisjon til fortsatt å guide en økning av driftsmarginen på minst 10 basispunkter i inneværende regnskapsår. Financial Times påpeker en frykt blant enkelte analytikere om at selskapet måtte droppe dette målet gitt de tøffe tidene.

Prosjekter innen såkalt generativ AI utgjorde 5,1 milliarder dollar i ordreinngang i forrige regnskapsår, opp fra 3 milliarder dollar året før. Ifølge selskapet er 77.000 ansatte nå AI- eller datakompetente, opp fra 40.000 for to år siden.

Toppsjef Sweet varslet ifølge avisen på telefonkonferansen at Accentures totale arbeidsstyrke skal opp igjen i løpet av det kommende regnskapsåret.

Accenture reagerte med å falle 2,7 prosent på Wall Street torsdag.