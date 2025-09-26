Trumps tollgrep preger Asia-børsene

Det er blandet stemning på børsene i Asia fredag morgen. USAs president Donald Trump varslet i natt toll på en rekke nye varer, blant annet innen legemidler, møbler og store lastebiler.

Fra 1. oktober er «alle merkevarer eller patenterte farmasøytiske produkter» underlagt 100 prosent toll, med unntak av selskaper som bygger legemiddelproduksjonsanlegg i USA, skrev Trump i et innlegg på Truth Social tidlig fredag.

I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,26 prosent.

Flere japanske biotekselskaper faller markant. Daiichi Sankyo er ned 2,55 prosent, Chugai Pharmaceutical svekkes 5,06 prosent, mens Sumitomo Pharma faller 5,15 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,18 prosent, CSI 300-indeksen er ned 0,42 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,83 prosent.

Også blant de Hongkong-noterte selskapene faller flere innen biotek. Wuxi Biologics er ned 1,25 prosent og Alibaba Health Information Technology går tilbake 2,76 prosent.

I løpet av natten signerte Trump også en presidentordre som godkjente et forslag som ville holde TikTok i live i USA. Transaksjonen verdsetter TikTok til 14 milliarder dollar. I henhold til vilkårene, som Kina må godkjenne, vil ifølge CNBC et nytt joint venture-selskap føre tilsyn med TikToks amerikanske virksomhet, med ByteDance som beholder en eierandel på mindre enn 20 prosent.

I Sør-Korea er Kospi ned 2,62 prosent. Nifty 50 i India går tilbake 0,66 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia klatrer 0,11 prosent, mens Straits Times i Singapore er opp 0,12 prosent.