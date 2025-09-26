Dette skjer i dag

USA: Michigan forbrukertillit september endelig, kl. 16.00

Annet:

Sea1 Offshore: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Baker Hughes: Riggtelling, kl. 19.00

Eurosonen: ESB-sjef Lagarde tale, kl. 11.30

Apple Podcast:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Apple Podcasts

Spotify:

Hør Morgenkaffen med Finansavisen på Spotify

Dette er noen av de viktigste sakene i Finansavisen fredag:

Tor Reier Lilleholt, kraftanalytiker i Volue, mener Norgespris er en katastrofe for kraftsystemet.

Han sier det var en genial idé politisk og at det er en OK avtale for forbrukerne, men at ordningen manipulerer kraftprisen. Han frykter også at Statnett kan få store problemer med å regulere kraftbalansen i de kaldeste periodene om vinteren.

Flyselskapet Norse Atlantic har gått til himmels på børs . Kursoppgangen i år er på 139 prosent, og det seneste året er aksjen opp hele 415 prosent. Nå tror Pareto Securities på enda større oppgang, ettersom flyselskapet fortsatt undervurderes i markedet.

Blant aksjonærene i Norse er Ketil Skorstad, som har hamstret aksjer i år. Han sier Norse har levert 100 prosent i tråd med hva han trodde og håpet da han gikk inn.

Lille Heder Bank lanserte 11. september en sparekonto med en innskuddsrente på 5,06 prosent, markedets høyeste rente på konto uten binding . Nå er tilbudet utsolgt.

Daglig leder Anette Willumsen sier responsen har vært helt over all forventning. Hun forteller at de fikk 2.000 nye innskuddskunder på bare få dager, og at det kom inn mer enn en halv milliard nye kroner. Nå må Heder Bank bygge opp egenkapitalen tilsvarende.

På lederplass skriver Trygve Hegnar om teknologiinvestor Birger Steen, som kan fortelle DNs lesere at han er for 50 prosent arveavgift. Han tror det er mye smartere å hente pengene der enn i formuesskatt.

For å si det enkelt: Det blir ikke noen bedrifter igjen i Norge med en arveavgift på 50 prosent.

Det er ran av eiernes familier. Steen aner ikke hva han snakker om, skriver Hegnar.