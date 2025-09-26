Nordnet-analytiker Roger Berntsen tror Oslo Børs vil åpne opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han trekker i sin morgenrapport frem at etter flere sterke uker på rad for verdens børser, ser denne uken ut til å bli mer blandet.

«De amerikanske børsene endte ned i går, drevet av overraskende sterke BNP-tall. Det kan høres paradoksalt ut, men forklaringen ligger i hvordan markedet tolker makroøkonomiske signaler», skriver analytikeren.

«At veksten i amerikansk økonomi viser seg å være sterkere enn tidligere antatt, gjør det mer krevende for Federal Reserve å gjennomføre de rentekuttene mange investorer har ventet på. Et mer robust vekstbilde kan bety «høyere renter lenger», noe som særlig presser verdsettelsene i vekstaksjer og mindre selskaper», fortsetter han.

Berntsen påpeker at dette i utgangspunktet samtidig er et positivt signal for markedet.

«Sterkere vekstimpulser uten at inflasjonen skyter fart er et drømmescenario. Det gir næringslivet bedre etterspørsel og inntjeningsgrunnlag, samtidig som investorene kan beholde troen på at inflasjonen er på vei mot målet», skriver han.

«I skrivende stund er det den kinesiske og norske børsen som leder an denne uken. Oppgangen i Oslo er i stor grad drevet av oljerelaterte selskaper, som igjen reflekterer høyere oljepriser. Det minner oss om hvor tett norsk aksjemarked henger sammen med råvareutviklingen», skriver analytikeren.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia fredag morgen. USAs president Donald Trump varslet i natt toll på en rekke nye varer, blant annet innen legemidler, møbler og store lastebiler.

I Japan faller Nikkei 0,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,26 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,18 prosent, CSI 300-indeksen er ned 0,42 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 0,83 prosent.

I løpet av natten signerte Trump også en presidentordre som godkjente et forslag som ville holde TikTok i live i USA. I henhold til vilkårene, som Kina må godkjenne, vil ifølge CNBC et nytt joint venture-selskap føre tilsyn med TikToks amerikanske virksomhet, med ByteDance som beholder en eierandel på mindre enn 20 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen opp 0,14 prosent til 69,52 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,29 prosent på 65,17 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte Dow Jones ned 0,38 prosent til 45.947 poeng, S&P 500 falt til 0,5 prosent til 6.604 poeng. Nasdaq endte også i rødt, ned 0,5 prosent til 22.384 poeng.

Det amerikanske storselskapet Intel har den siste måneden steget over 38 prosent på børsen, og fortsatte torsdag himmelferden. De siste dagene har det blitt rapportert om mulige investeringer fra Apple i teknologiselskapet, og investorene ser muligheter for at Intel kan hente seg tilbake til tidligere høyder.

Aksjekursen endte opp 8,9 prosent til 33,99 dollar. Aksjen har ikke vært priset på dette nivået siden tidlig 2024.

USAs største bruktbilkjede, CarMax, er torsdagens desidert største taper, og falt 20 prosent etter skuffende kvartalsrapport. Aksjen er ned over 43 prosent hittil i år, og endte torsdag på 45,60 dollar.