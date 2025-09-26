Norwegian utvider sin eksisterende ordre hos Boeing ved å benytte seg av opsjonen på å kjøpe ytterligere 30 Boeing 737 MAX 8-fly. Dette øker den samlede bestillingen til 80 fly.

I mai 2022 annonserte Norwegian at det ville kjøpe 50 fly av typen 737 fra Boeing med levering mellom 2025 og 2025, pluss opsjonene som som nå utøves.

I forbindelse med opsjonsutøvelsen, har Norwegian og Boeing blitt enige om å justere enkelte leveringsdatoer, slik at det siste flyet i ordren nå er planlagt levert i 2031.

Som ventet

Under Norwegians fremleggelse av sin førstekvartalsrapport i april varslet konsernsjef Geir Karslen at selskapet trolig ville utøve opsjonen på de 30 flyene.

Den utvidede bestillingen er et ledd i Norwegians ambisjoner om å vokse i årene fremover. Den oppdaterte leveringsplanen legger til rette for en effektiv og balansert fornyelse av flyflåten, i takt med leasingavtaler som løper ut og utviklingen i markedet, heter det i fredagens melding.



– Denne bestillingen er en milepæl, er inngått på attraktive vilkår, og sikrer at vi øker flåten på en måte som støtter våre planlagte vekst- og bærekraftsmål. Ved å benytte oss av opsjonen og justere leveringstidspunktene beholder vi fleksibiliteten, samtidig som vi forsterker ambisjonen om å ha en av de mest moderne og drivstoffeffektive flåtene i Europa, kommenterer Karlsen.

– Disse flyene vil ikke bare redusere utslipp, men også gi våre kunder en enda bedre reiseopplevelse. Vi er glade for å kunne videreføre vårt solide, langsiktige partnerskap med Boeing gjennom denne bestillingen,

For passasjerene betyr de nye flyene en mer komfortabel reise med lavere støynivå og utslipp. Samtidig styrker bestillingen Norwegians flåtestrategi ytterligere ved å sikre en moderne og drivstoffeffektiv flåte med lavere driftskostnader sammenlignet med forrige generasjons fly, skriver selskapet.