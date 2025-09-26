Oslo Børs vingler mellom rødt og grønt fredag.

Kl. 11.05 står hovedindeksen i 1.652,62, ned 0,20 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,3 milliarder kroner.

Bevegelser

2020 Bulkers selger halve tørrbulkflåten for 2,1 milliarder kroner. Aksjen åpnet opp, men faller nå 3,13 prosent til 142,60 kroner.

– Prisen ligger 10 prosent over meglerverdier. Det er en god deal, sier adm. direktør Lars-Christian Svensen til Finansavisen.

Norwegian utvider sin eksisterende ordre hos Boeing ved å benytte seg av opsjonen på å kjøpe ytterligere 30 Boeing 737 MAX 8-fly. Dette øker den samlede bestillingen til 80 fly.

Norwegian-aksjen styrkes 0,89 prosent til 15,82 kroner.

Blant de mest omsatte er det DOF Group som stiger mest med en oppgang på 2,12 prosent til 98,95 kroner. Selskapet meldte torsdag kveld at det er tildelt tre servicekontrakter av Petrobras i Brasil til en samlet verdi av 390 millioner dollar.

Nordic Mining faller hele 15,86 prosent til 14,22 kroner. Torsdag ettermiddag ble det kjent at første frakt av rutil fra Engebø-prosjektet blir forsinket til første kvartal 2026 grunnet tekniske utfordringer. Granat-skipninger fortsetter, men inntektene forblir begrensede som følge av lave produksjonsvolum.

Norbit faller 4,93 prosent til 181,40 kroner. Sb1 Markets kutter nå sin anbefaling fra kjøp til hold, og beholder samtidig kursmålet på 200 kroner.

Dagens mest omsatte aksje er Instabank, som styrkes 1,36 prosent til 2,99 kroner. Selskapet har gjennomført en rettet emisjon og et retail-tilbud via PrimaryBid med et samlet bruttoproveny på 186,6 millioner kroner. Emisjonskursen var på 2,90 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen opp 0,16 prosent til 69,53 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,26 prosent på 65,15 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 68,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Equinor stiger 0,16 prosent til 256,40 kroner, mens Aker BP er opp 0,08 prosent til 261,80 kroner. Vår Energi klatrer 0,40 prosent til 35,34 kroner.

DNO faller 1,56 prosent til 15,79 kroner. Selskapet meldte i morges at de har blitt instruert til å forberede oppstart av oljeeksport gjennom rørledningen til Tyrkia fra lørdag.