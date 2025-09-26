Det store børsraset ett steg nærmere

Sist USA innførte like kraftige tollsatser som nå – i mellomkrigstiden – kollapset børsen. De massive handelshindringene var en viktig faktor bak blodbadet på Wall Street 29. oktober 1929, som i historiebøkene står igjen som Det store børskrakket. President Donald Trumps varslede tolltariffer kan innebære at en gjennomsnittlig amerikansk forbruker vil møte en effektiv tollsats på rundt 18 prosent – et nivå man ikke har sett siden 1920–1930-tallet. Illevarslende nok har presidenten i natt varslet nye økninger: Fra 1. oktober blir en rekke produkter ytterligere tollbelagt. Det løfter korreksjonsfaren betydelig på Wall Street – dersom man legger børshistorien fra mellomkrigstiden til grunn.

Mens asiatiske markeder i natt falt tungt etter de nye tollmeldingene, har Oslo Børs gått sin egen vei. Til tross for tolldrama og utsikter til svakere oljepris steg Hovedindeksen sist uke og er nå opp rundt 16 prosent så langt i 2025. Det er en langt sterkere utvikling enn i Sverige, for eksempel, hvor hovedindeksen knapt er i pluss. Optimismen på Oslo Børs fremstår dermed som litt særegen – og vanskelig å forklare fundamentalt. Vi frykter, som tidligere omtalt, at algoritmehandel er en kontinuerlig drivkraft bak den pågående norske børsoppgangen. For investorer som fortsatt jager profitt her hjemme, bør aktsomhetsnivået heves: De forhåndsprogrammerte algoritmene kan raskt skifte fokus mot strategier som tjener penger på børsfall.

I store deler av landet står høstferien for tur – en periode som vanligvis gir rolige handelsdager på Oslo Børs. Kommende uke kan derimot bli langt mer hektisk. Vi tror flere investorgrupper, både internasjonalt og her hjemme, vil se seg nødt til å redusere aksjebeholdningene som følge av de nye tolltariffene – en utvikling som ikke lenger kan neglisjeres. Samtidig hviler det et betydelig gevinstrealiseringsbehov over markedet, all den tid globale børsverdier har steget med hele 15.000 milliarder dollar siden bunnen i april. Legg så til at Wall Street, ifølge Norne Securities, aldri før har hatt en så stor andel gjeldsfinansierte aksjeposisjoner som nå. Det gjør ikke bare USA-børsen, men også andre globale aksjemarkeder ekstra sårbare – tett integrerte som de er.

Det meste peker nå mot en real kalddusj på børsene – også på Oslo Børs, der Hovedindeksen fortsatt ligger tett opp mot historiske toppnivåer.