Oljefondet: Investerer 15 mrd. i fornybart

Oljefondet investerer 1,5 milliarder dollar i Brookfield Asset Managements energiomstillingsfond.

Category iconFinans
Nicolai Tangen
Publisert 26. sep. | Oppdatert 26. sep.
Article lead
+ mer
lead
Sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen. Foto: Eivind Yggeseth
Sjef i Oljefondet, Nicolai Tangen. Foto: Eivind Yggeseth
Torkel Sinnes
Journalist
Tips meg
Del

Oljefondet fortsetter investeringene i det de omtaler som «unotert infrastruktur for fornybar energi».

På torsdag inngikk Oljefondet en avtale om å investere 1,5 milliarder dollar (15 milliarder kroner) i Brookfiel Asset Managements Global Transition Fund II (BGTF II).

– Dette er vår første investering i et energiomstillingsfond. BGTF II vil gjøre det mulig for oss å investere i prosjekter som utvikler infrastruktur for fornybar energi, samtidig som det støtter den bredere overgangen til lavkarbonløsninger på tvers av bransjer, sier Harald von Heyden, leder for energi og infrastruktur i Norges Bank Investment Management.

Oljefondet skriver i pressemeldingen at BGTF II «jobber med energisomstilling, fornybar energi og bærekraftige løsninger som bidrar til å akselerere overgangen til en nullutslippsøkonomi».

Det vil investere i Nord-Amerika, Sør-Amerika, Europa og i Asia/Stillehavsregionen.

user avatar
Nicolai Tangen
1,28 M
Aksjer i porteføljen
0
Største investering
Verdi kjøpt (12M)
1,18 M
Verdi solgt (12M)
−0,29 M
Finans

Informasjon om bruk av AI