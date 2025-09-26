Svak oppgang på Oslo Børs: Aksje rett opp etter Innsideporteføljen-grep

Kan bli vannet ut
Styremedlem Frederik W. Mohn risikerer å få redusert sin eierandel i Transocean når riggkjempen nå henter penger.
Hovedindeksen ved Oslo Børs er i 13-tiden opp 0,07 prosent til 1.657,12 poeng, og er dermed på vei mot en ukentlig oppgang på 0,7 prosent.
Novemberkontrakten på Brent-olje handles ned 0,1 prosent til 69,32 dollar.
Oljeaksjene på Oslo Børs har steget markant de siste dagene. Fredag er Equinor ned 0,2 prosent, men ligger an til 4,9 prosent oppgang for uken. Aker BP er ned 0,3 prosent, og Vår Energi handles ned 0,1 prosent, som gir ukentlige gevinster på henholdsvis 4,7 og hele 7,4 prosent.
– Høsten er som regel svak for aksjer generelt, men jeg vil likevel være på den siden at nå er det på tide å se på innganger. Mange er undervektet i oljesektoren, og når sektoren er undereid, skal det ofte lite til før kursene beveger seg, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SB1 Markets.
DNO melder at det har fått instrukser om at Irak–Tyrkia-rørledningen vil åpne i morgen, etter å ha vært stengt siden mars 2023. DNO understreker at det foreløpig ikke vil delta direkte i eksporten, men fortsetter å selge olje på månedlig cash-and-carry-basis til lokale kjøpere, til rundt 30 dollar fatet. Aksjen faller 2,7 prosent til 15,61 kroner.
DOF Group stiger 3,15 prosent etter å ha vunnet tre kortsiktige kontrakter i Brasil, samt en større verdt 390 millioner dollar. SB1 Markets skriver i en kommentar at sistnevnte kontrakt ble kjent under kapitalmarkedsdagen tidligere i måneden, men da var den kun godkjent, ikke signert.
Høyt oppe på omsetningstoppen ligger Instabank , som har hentet 186,6 millioner kroner i en emisjon. Aksjen stiger 1,7 prosent til 3,00 kroner.
2020 Bulkers-salg
Innad i shippingsektoren har det kommet nyheter fra tørrlastrederiet 2020 Bulkers, som selger tre av sine seks skip for 2,1 milliarder kroner.
– Grunnen er at vi får en pris som ligger mer enn 10 prosent over meglerverdier, sier adm. direktør Lars-Christian Svensen til Finansavisen.
SEB skriver i en kommentar at salgsprisen er 5 prosent over deres estimater. Etter salget er deres nye NAV (netto substansverdi) 158 kroner pr. aksje, som gir en NAV på 0,93x ved gårsdagens sluttkurs. Pareto Securities oppgir at salget var 15 prosent over deres anslag.
Aksjen faller 2,3 prosent til 143,70 kroner.
I tankmarkedet melder ABG Sundal Collier at VLCC-raten fra Midtøsten til Kina falt 1.113 dollar til 102.184 dollar i går. På Oslo Børs er Frontline ned 0,35 prosent, mens Okeanis Eco Tankers stiger 0,5 prosent.
Stolt-Nielsen faller 0,9 prosent til 340,00 kroner. Neste torsdag lever rederiet sine tredjekvartalstall. Norne Securities har nå økt kursmålet sitt fra 330 til 360 kroner med holdanbefaling. DNB Carnegie har nedjustert sitt kursmål fra 490 til 480 kroner, og gjentar kjøp.
Reach Subsea -aksjen stiger 7,5 prosent samtidig som Innsideporteføljen tar inn aksjen, etter at styremedlem Kristine Skeie har kjøpt for litt over 1 million kroner.
Telenor-rally
Norwegian innløser en opsjon hos Boeing, og kjøper 30 stykker 737 MAX 8-fly. Dermed øker den samlede bestillingen til 80 fly. Aksjen stiger 1,0 prosent.
Norse Atlantic steg 9,4 prosent torsdag etter at Pareto tok opp dekning på flyselskapet.
– Norse har levert 100 prosent i tråd med det vi håpet da vi gikk inn, sa storaksjonær Ketil Skorstad.
Norse-aksjen faller i dag 1,4 prosent.
Nordic Mining faller 13,6 prosent. I går ble det kjent at første frakt av rutil fra Engebø-prosjektet blir forsinket til første kvartal 2026 grunnet tekniske utfordringer. Granat-skipningene fortsetter, men inntektene forblir begrensede som følge av lave produksjonsvolumer.
Norbit faller 4,0 prosent til 183,20 kroner. SB1 Markets nedgraderer fra kjøp til hold, men beholder kursmålet på 200 kroner. «Vi ser estimatrisiko for første gang på flere år», skriver meglerhuset.
Telenor-aksjen stiger 1,35 prosent til 165,60 kroner. UBS har hevet kursmålet fra 168 til 191 kroner. Storbanken mener «konsensus fortsatt undervurderer Telenors kontantstrømpotensial (FCF) betydelig – vi ligger i snitt cirka 15 prosent over i perioden 2026–2028.»
Dessuten er Morgan Stanley ute med en oppdatering for de nordiske telekomoperatørene, og skriver at Telenor burde fortsette å levere sterk ebitda-vekst, drevet av en ny nasjonal roamingavtale med Lyse Tele (Ice).
Eller stiger DNB 2,0 prosent og Kongsberg Gruppen handles ned 0,1 prosent.