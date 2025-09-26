Svak oppgang på Oslo Børs: Aksje rett opp etter Innsideporteføljen-grep

Hovedindeksen ved Oslo Børs er i 13-tiden opp 0,07 prosent til 1.657,12 poeng, og er dermed på vei mot en ukentlig oppgang på 0,7 prosent.

Novemberkontrakten på Brent-olje handles ned 0,1 prosent til 69,32 dollar.

Oljeaksjene på Oslo Børs har steget markant de siste dagene. Fredag er Equinor ned 0,2 prosent, men ligger an til 4,9 prosent oppgang for uken. Aker BP er ned 0,3 prosent, og Vår Energi handles ned 0,1 prosent, som gir ukentlige gevinster på henholdsvis 4,7 og hele 7,4 prosent.

– Høsten er som regel svak for aksjer generelt, men jeg vil likevel være på den siden at nå er det på tide å se på innganger. Mange er undervektet i oljesektoren, og når sektoren er undereid, skal det ofte lite til før kursene beveger seg, sier analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SB1 Markets.

DNO melder at det har fått instrukser om at Irak–Tyrkia-rørledningen vil åpne i morgen, etter å ha vært stengt siden mars 2023. DNO understreker at det foreløpig ikke vil delta direkte i eksporten, men fortsetter å selge olje på månedlig cash-and-carry-basis til lokale kjøpere, til rundt 30 dollar fatet. Aksjen faller 2,7 prosent til 15,61 kroner.

DOF Group stiger 3,15 prosent etter å ha vunnet tre kortsiktige kontrakter i Brasil, samt en større verdt 390 millioner dollar. SB1 Markets skriver i en kommentar at sistnevnte kontrakt ble kjent under kapitalmarkedsdagen tidligere i måneden, men da var den kun godkjent, ikke signert.

Høyt oppe på omsetningstoppen ligger Instabank , som har hentet 186,6 millioner kroner i en emisjon. Aksjen stiger 1,7 prosent til 3,00 kroner.

2020 Bulkers-salg

Innad i shippingsektoren har det kommet nyheter fra tørrlastrederiet 2020 Bulkers, som selger tre av sine seks skip for 2,1 milliarder kroner.

– Grunnen er at vi får en pris som ligger mer enn 10 prosent over meglerverdier, sier adm. direktør Lars-Christian Svensen til Finansavisen.

SEB skriver i en kommentar at salgsprisen er 5 prosent over deres estimater. Etter salget er deres nye NAV (netto substansverdi) 158 kroner pr. aksje, som gir en NAV på 0,93x ved gårsdagens sluttkurs. Pareto Securities oppgir at salget var 15 prosent over deres anslag.

Aksjen faller 2,3 prosent til 143,70 kroner.