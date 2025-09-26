Fredagens inflasjonstall løfter New York-børsen

Et minutt etter at handelen tok til på New York-børsen har Nasdaq-indeksen gått opp 0,1 prosent, Dow Jones er opp 0,4 prosent mens S&P 500 har gått opp 0,2 prosent.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,18 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, faller 1,5 prosent til 16,49.

Fredagens makro

«I dag retter vi i første rekke blikket mot de amerikanske PCE-tallene for august, hvor det er størst oppmerksomhet rundt den underliggende prisutviklingen», skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Fasit viser at PCE-inflasjonen kom inn på 0,3 prosent på månedsbasis i august, mot 0,2 prosent i juli. På forhånd var den ventet å øke til 0,3 prosent, ifølge Trading Economics. På årsbasis var PCE-inflasjonen på 2,7 prosent i august, mot 2,6 prosent i juli. Her pekte konsensus mot 2,7 prosent.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis i august, uendret fra måneden før. På forhånd var det også ventet 0,2 prosent.

Fed

«De amerikanske børsene endte ned i går, drevet av overraskende sterke BNP-tall. Det kan høres paradoksalt ut, men forklaringen ligger i hvordan markedet tolker makroøkonomiske signaler. At veksten i amerikansk økonomi viser seg å være sterkere enn tidligere antatt, gjør det mer krevende for Federal Reserve å gjennomføre de rentekuttene mange investorer har ventet på», skriver Roger Berntsen i en rapport fra Nordnet.