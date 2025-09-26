Oppgang på Oslo Børs: Bank og finans i tet – bred oppgang for oljeaksjer

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte opp 0,39 prosent til 1.662,43 poeng fredag.

Brent-oljen med levering i november var opp 1,35 prosent til 70,36 dollar ved børsslutt.

Equinor steg 0,6 prosent til 257,50 kroner, Aker BP endte opp 0,65 prosent til 263,30 kroner, og Vår Energi, som var ukens beste i oljetrioen, steg 0,8 prosent til 35,49 kroner og 8,3 prosent for uken.

– Høsten er som regel svak for aksjer generelt, men jeg vil likevel være på den siden at nå er det på tide å se på innganger. Mange er undervektet i oljesektoren, og når sektoren er undereid, skal det ofte lite til før kursene beveger seg, uttalte analytiker Teodor Sveen-Nilsen i SB1 Markets.

DNO meldte at det har fått instrukser om at Irak–Tyrkia-rørledningen vil åpne lørdag, etter å ha vært stengt siden mars 2023. Oljeselskapet understreket at det foreløpig ikke vil delta direkte i eksporten, men vil fortsette å selge olje på månedlig cash-and-carry-basis til lokale kjøpere, til rundt 30 dollar fatet. Aksjen falt 0,25 prosent til 16,00 kroner.

Reach Subsea bykset



Bank og finans hadde medvind på børsen fredag. DNB endte opp 2,4 prosent til 273,00 kroner, Gjensidige steg 2,0 prosent til 281,00 kroner, og Storebrand økte 1,1 prosent til 150,50 kroner. Morrow Bank steg 4,1 prosent til 15,10 kroner.

Indeksen for egenkapitalbeviser steg 1,6 prosent.

Les også Sitter fullastet: – Fyrer på alle sylindre Morrow Bank vil frigjøre 800 millioner kroner ved flytting til Sverige. – Ikke bare rike privatpersoner som flytter til Sveits, sier Sverre Bjerkeli, som spår aksjen opp over 30 prosent.

DOF Group steg 3,0 prosent til 99,80 kroner etter å ha vunnet tre kortsiktige kontrakter i Brasil til verdi 390 millioner dollar.

Tørrlastrederiet 2020 Bulkers fameldte at det har solgt tre av sine seks skip for 2,1 milliarder kroner. Aksjen endte ned 2,3 prosent til 143,70 kroner.

– Grunnen er at vi får en pris som ligger mer enn 10 prosent over meglerverdier, sa adm. direktør Lars-Christian Svensen.

Reach Subsea steg 6,1 prosent til 7,80 kroner samtidig som Innsideporteføljen tok inn aksjen etter at styremedlem Kristine Skeie har kjøpt for litt over 1 million kroner.

Les også Stjerneinvestorer selger i Røkkes og Celinas nyervervelse Kristian Falnes og Centragruppen har begynt å ta gevinst etter at Kjell Inge Røkkes Aker kom inn i Public Property Invest – som også er Celina Midelfarts nyeste veddemål på Børsen.

Norbit-smell

Norwegian innløser opsjon hos Boeing på 30 Boeing 737 MAX 8-fly. Dermed økte den samlede bestillingen til 80 fly. Aksjen endte opp 0,3 prosent til 15,73 kroner.

Nordic Mining falt hele 11,4 prosent til 14,98 kroner. Torsdag ettermiddag ble det kjent at første frakt av rutil fra Engebø-prosjektet blir forsinket til første kvartal 2026 grunnet tekniske utfordringer. Granat-skipningene fortsetter, men inntektene forblir begrensede som følge av lave produksjonsvolumer.

Norbit falt 4,1 prosent til 183,00 kroner. SB1 Markets har nedgradert aksjen fra kjøp til hold, men beholder kursmålet på 200 kroner. «Vi ser estimatrisiko for første gang på flere år», skriver meglerhuset.

Telenor-aksjen steg 1,2 prosent til 165,30 kroner. UBS hevet kursmålet fra 168 til 191 kroner. Storbanken mener «konsensus fortsatt undervurderer Telenors kontantstrømpotensial (FCF) betydelig – vi ligger i snitt cirka 15 prosent over i perioden 2026–2028.»