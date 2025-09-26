Wall Street i grønt etter inflasjonstall

Samtlige amerikanske indekser er opp etter at den viktige PCE-inflasjonen kom inn på linje med forventningene.

Klokken 20 er Dow Jones opp 0,8 prosent til 46.313 poeng, S&P 500 stiger 0,55 prosent til 6.640 poeng. Nasdaq er opp 0,33 prosent til 22.457 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, faller 6,33 prosent til 15.68. Renten på tiårige amerikanske statsrenter stiger til rundt 4,18 prosent.

Inflasjonstall

«I dag retter vi i første rekke blikket mot de amerikanske PCE-tallene for august, hvor det er størst oppmerksomhet rundt den underliggende prisutviklingen», skriver Handelsbanken i sin morgenrapport.

Fasit viser at PCE-inflasjonen at den samlede inflasjonen på kom inn på 2,7 prosent, og månedlig vekst på 0,3 prosent, sammenlignet med 0,2 prosent i juli. På forhånd var den ventet å øke til 0,3 prosent, ifølge Trading Economics. På årsbasis pekte konsensus mot 2,7 prosent.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis i august, uendret fra måneden før. På forhånd var det også ventet 0,2 prosent.

Markedet priser fortsatt inn to rente­kutt fra Federal Reserve i løpet av høsten, ifølge CME FedWatch. Tallene kom etter en oppjustering av amerikansk BNP-vekst til 3,8 prosent og sterke jobbtall torsdag.

Dagens PCE-tall roer bekymringene.

– Etter tre dager med fall i markedet er dette godt nok til å trekke kjøpere tilbake fra sidelinjen, sier David Russell, global sjef for markedsstrategi i TradeStation, til CNBC.

Aksjer

Apple faller 0,42 prosent, mens Tesla stiger 1,67 prosent. Microsoft stiger 0,36 prosent, mens Meta er ned 1,11 prosent. Alphabet er opp 0,62 prosent, og Amazon er opp 0,88 prosent. Nvidia faller 0,18 prosent.