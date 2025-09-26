Wall Street endte i grønt: Ferske inflasjonstall dempet uroen

Fredag endte samtlige amerikanske indekser i grønt etter at den viktige PCE-inflasjonen kom inn på linje med forventningene.

S&P 500 steg 0,59 prosent til 6.643 poeng. Dow Jones steg 0,65 prosent til 46.247 poeng. Nasdaq endte opp 0,44 prosent til 22.484 poeng.

Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, falt 8,66 prosent til 15.29. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,18 prosent.

Sølvprisen passerte 46,0 dollar pr. unse. Opp nye 2 prosent på fredag på vei mot 50 dollar pr. unse. Sølvgruveaksjen Pan American Silver steg med 4 prosent på fredag.

Inflasjonstall i USA

«I dag retter vi i første rekke blikket mot de amerikanske PCE-tallene for august, hvor det er størst oppmerksomhet rundt den underliggende prisutviklingen», skriver Handelsbanken i sin rapport fredag morgen.

Fasit viser at PCE-inflasjonen kom inn på 2,7 prosent på årsbasis, med en månedlig oppgang på 0,3 prosent, sammenlignet med 0,2 prosent i juli. På forhånd var den ventet å øke til 0,3 prosent, ifølge Trading Economics. På årsbasis pekte konsensus mot 2,7 prosent.

Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis i august, uendret fra måneden før. På forhånd var det også ventet 0,2 prosent.

Markedet priser fortsatt inn to rente­kutt fra Federal Reserve i løpet av høsten, ifølge CME FedWatch. Tallene kom etter en oppjustering av amerikansk BNP-vekst til 3,8 prosent og sterke jobbtall torsdag.

Dagens PCE-tall bidro til å dempe uro i markedet.