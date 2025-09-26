Wall Street endte i grønt: Ferske inflasjonstall dempet uroen

Fredag endte samtlige amerikanske indekser i grønt etter at den viktige PCE-inflasjonen kom inn på linje med forventningene.
S&P 500 steg 0,59 prosent til 6.643 poeng. Dow Jones steg 0,65 prosent til 46.247 poeng. Nasdaq endte opp 0,44 prosent til 22.484 poeng.
Volatilitetsindeksen VIX, også kjent som fryktindeksen, falt 8,66 prosent til 15.29. Renten på tiårige amerikanske statsrenter steg til rundt 4,18 prosent.
Sølvprisen passerte 46,0 dollar pr. unse. Opp nye 2 prosent på fredag på vei mot 50 dollar pr. unse. Sølvgruveaksjen Pan American Silver steg med 4 prosent på fredag.
Inflasjonstall i USA
«I dag retter vi i første rekke blikket mot de amerikanske PCE-tallene for august, hvor det er størst oppmerksomhet rundt den underliggende prisutviklingen», skriver Handelsbanken i sin rapport fredag morgen.
Fasit viser at PCE-inflasjonen kom inn på 2,7 prosent på årsbasis, med en månedlig oppgang på 0,3 prosent, sammenlignet med 0,2 prosent i juli. På forhånd var den ventet å øke til 0,3 prosent, ifølge Trading Economics. På årsbasis pekte konsensus mot 2,7 prosent.
Kjerne-PCE, hvor volatile forhold som mat- og energipriser ekskluderes, kom inn på 0,2 prosent på månedsbasis i august, uendret fra måneden før. På forhånd var det også ventet 0,2 prosent.
Markedet priser fortsatt inn to rentekutt fra Federal Reserve i løpet av høsten, ifølge CME FedWatch. Tallene kom etter en oppjustering av amerikansk BNP-vekst til 3,8 prosent og sterke jobbtall torsdag.
Dagens PCE-tall bidro til å dempe uro i markedet.
– Etter tre dager med fall i markedet er dette godt nok til å trekke kjøpere tilbake fra sidelinjen, sier David Russell, global sjef for markedsstrategi i TradeStation, til CNBC.
Ukentlig er utviklingen likevel svakere. S&P 500 er ned 0,3 prosent, Nasdaq har falt 0,7 prosent, mens Dow Jones er omtrent uendret. Oracle har svekket seg over 7 prosent denne uken etter økt skepsis til kunstig intelligens-segmentet.
Electronic Arts steg kraftig
Electronic Arts steg 15 prosent fredag etter at Wall Street Journal meldte at spillselskapet nærmer seg en avtale om å bli tatt av børs til en verdi av rundt 50 milliarder dollar.
Ifølge avisen skal Saudi-Arabias investeringsfond (PIF) og Silver Lake være blant investorene som kan kunngjøre avtalen allerede neste uke.
En slik handel vil bli den største oppkjøpsavtalen med lånefinansiering noensinne, og overgår kjøpet av TXU i 2007. Electronic Arts står bak populære spill som The Sims, Madden NFL og FC (tidligere FIFA).
Aksjen er opp rundt 32 prosent hittil i år.
Bevegelser på Wall Street
De største selskapene i USA endte blandet. Apple falt 0,66 prosent, mens Tesla steg 3,52 prosent. Microsoft endte opp 0,92 prosent, mens Meta falt 1,12 prosent. Alphabet steg 0,31 prosent, og Amazon steg 0,88 prosent. Nvidia steg 0,03 prosent.
Paccar-aksjen steg rundt 5 prosent etter at Donald Trump annonserte en 25 prosent toll på importerte tunge lastebiler, med oppstart 1. oktober. Tiltaket ventes å gagne amerikanske produsenter som Paccar, ettersom selskapet produserer mesteparten av sine kjøretøy i USA.
Oracle har svekket seg over 7 prosent denne uken etter økt skepsis til kunstig intelligens-segmentet.